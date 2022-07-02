В TikTok рассказали, как будут защищать данные американских пользователей

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Компания TikTok отправила американским сенаторам письмо, в котором рассказала, как планирует защищать данные американских пользователей. Представитель компании заявил, что TikTok разместит данные американских пользователей на облачных серверах, управляемых Oracle, которые будут проверяться третьей стороной.





Также в компании ответили на вопросы, которые ранее возникли у американских властей. Речь идёт о том, что ряд китайских сотрудников компании могли получить доступ к данным американских пользователей. Это подтвердил сенатор-республиканец Марша Блэкберн.

«Ответ TikTok подтверждает, что наши опасения по поводу влияния КПК на компанию были вполне обоснованы», — рассказал он СМИ.

В самой компании отметили, что для доступа к данным сотрудники должны пройти ряд проверок безопасности, а сами данные контролируются и не могут быть переданы третьим лицам, в том числе китайскому правительству.

Ранее Федеральная комиссия по связи США попросила Google и Apple удалить приложение TikTok из магазинов App Store и Google Play.