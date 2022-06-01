В TikTok появился «Чистый режим»

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Команда популярного сервиса коротких видеороликов TikTok начала тестировать среди избранных пользователей новую интересную функцию, которая позволит обеспечить просмотр контента без отвлекающих факторов.





Новая функция называется Clear mode или «Чистый» режим, она убирает с экрана «лишние» элементы, такие как подписи, имена пользователей и кнопки («Нравится», «Комментарии» и «Поделиться»).

Пользователи, которые допущены к тестированию, могут активировать «Чистый» режим, сделав долгое нажатие на экране. Кнопка Clear mode появляется в контекстном меню под кнопкой «Добавить в избранное».

Clear mode может быть особенно полезен в тех случаях, когда имена пользователей и подписи закрывают важные части видео.