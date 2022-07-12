В телеграме вспоминают богатейшую женщину Монако Лили Сафра: главное о светской львице

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Лили Сафра

9 июля в возрасте 87 лет умерла богатейшая женщина Монако Лили Сафра. Ее жизнь вполне могла бы послужить основой для захватывающего фильма — не удивительно, что ее биографию вот уже несколько дней обсуждают в телеграм-каналах. Собрали интересные факты и цитаты.

Весьма внушительное состояние в размере 1,3 млрд долларов Лили Сафра унаследовала от своего мужа — банкира Эдмона Сафра, который погиб при пожаре больше 20 лет назад. Лили была известна как светская львица, филантроп и коллекционер — ее собрание ювелирных украшений считается одним из лучших в мире. Она была замужем четыре раза (у нее было трое родных детей и один приемный ребенок), причем во втором браке также стала вдовой — муж покончил жизнь самоубийством, а Лили унаследовала более 200 млн долларов.

Соприкоснулась светская львица и с миром российских миллиардеров. Тут, впрочем, ничего личного — только бизнес. Сафра продавала свою виллу олигарху Михаилу Прохорову, но сделка так и не была завершена — в итоге Сафра смогла добиться права не возвращать внесенный залог, который потратила на благотворительность.

Глянцевые и модные телеграм-каналы вспомнили необычную биографию Сафра в серии постов.

В мир русского татлеровского человека Лили вошла неслучившейся продажей Михаилу Прохорову своей знаменитой виллы Leopolda, построенной когда-то на Кап-Ферра королем Бельгии Леопольдом II. До Сафра домом владел Джанни Аньелли из Fiat. Сделка, которую оценивали в 496 миллионов евро, была на мази, Прохоров внес залог в 60 миллионов евро, но планы его в связи с глобальным финансовым кризисом изменились, и он отказался от покупки. В 2010-м суд в Ницце постановил, что залог остается Лили. Плод этой немаленькой победы над тогдашним номером двадцать четыре мирового списка Forbes дама пожертвовала на благотворительность,

— написала Ксения Соловьева.

Лили Сафра

Свое состояние, оцениваемое в 1,3 млрд долларов, она тратила на драгоценности и благотворительность. И пожертвовала первым ради второго, продав часть своей обширной коллекции, чтобы оказать помощь более чем 300 фондам, которые патронировала. Среди прочих драгоценностей на аукционе Christie’s была значительная коллекция работ Жоэля Артура Розенталя, JAR. Именно они были проданы с рекордным превышением эстимейта в 2012 году в Женеве. Брошь — камелия с рубинами — ушла за четыре миллиона швейцарских франков,

— написали в канале Twentyonejewels.

Брошь из коллекции Лили Сафра

Сергей Минаев, главный редактор журнала “Правила жизни”, посвятил свой пост личности мужа Лили.

Последний муж Лили, банкир Эдмон Сафра, тоже был мужчиной интересным во всех отношениях. Бейрутский еврей, талантливый банкир, миллиардер. В 1998 году он и его Republic National Bank of New York (оцените красоту и мощь названия) попал в расследование ФБР в связи с возможным отмывом 20—25 миллиардов долларов МВФ. По одной из версий, именно эта афера явилась спусковым крючком ужасающего финансового кризиса в 1998 году в России. В 1999 году Сафра продал свой банк. В этом же году Сафра погибает во время пожара в собственном доме в Монако. Впоследствии в поджоге обвинят охранника Сафра, Теда Махера, который совершил его, чтобы быстро спасти Сафра из огня и получить за это чудесное спасение миллион-другой. Охранник получит 10 лет тюрьмы. А половина состояния банкира достанется его жене Лили,

— написал Минаев.

Отношениям Лили и Эдмона посвятили текст и в телеграм-канале Jewellery Digest, подробно разобрав историю их отношений. Знакомство пары, кстати, состоялось, когда Лили после смерти второго мужа пришла к банкиру консультироваться по вопросам наследства. Поженились они, правда, только через несколько лет (за это время Лили успела побывать замужем третий раз).

Лили и Эдмон поженились в 1976 году, на их свадьбе среди прочих гуляли Рональд и Нэнси Рейган (в Белый дом они переедут пятью годами позже), а затем супруги отправились жить в Нью-Йорк, где подружились с Аристотелем Онассисом и Фрэнком Синатрой,

— говорится о круге общения пары в лонгриде Jewellery Digest.

Лили Сафра с мужем Эдмоном

В тексте в подробностях описаны и трагические события ночи, когда погиб Сафра. Помощник и медбрат Тед Махер (у Эдмона была болезнь Паркинсона, и в доме с ним постоянно находились Тед и медсестра Вивиан Торренте) инсценировал вооруженное нападение, а затем поджег дом, рассчитывая на награду за спасение — правда, в итоге спасать никого не стал. Из-за истории о вооруженных преступниках было потеряно время: пожарных в апартаменты не пускали, опасаясь, что там могут находиться грабители.

Покидая апартаменты, Махер поджег мусорную корзину и поставил ее под детектором дыма, а сам спустился на первый этаж к консьержу, которому рассказал всю ту же историю о нападении, и уехал в больницу на вызванной скорой.

Спавшая в другом крыле пентхауса Лили в этот момент уже была в безопасности — она покинула здание, как только проснулась от сработавшей сигнализации, и сперва была уверена, что муж сделал то же самое, но, как только поняла, что он заперт наверху, стала ломиться обратно. Ее, разумеется, не пропустили.

Спустя полтора часа всеобщей истерики пожарным все-таки разрешили войти в помещение. Преступников они не обнаружили, зато нашли в ванной бездыханные тела Эдмона Сафра и Вивиан Торренте.

Тед Махер быстро стал подозреваемым, признался, затем отказался от своих показаний, но в итоге все-таки был приговорен к 10-летнему тюремному заключению.

Но недоверие у публики вызывала и сама Лили — то, при каких обстоятельствах она снова стала вдовой, было подозрительным.

Во-первых, пресса сразу же припомнила ей самоубийство бывшего мужа и ходившие тогда слухи, что он умудрился дважды выстрелить из ружья себе в сердце (впрочем, следствие в итоге не нашло никаких доказательств того, что кто-то помог ему провернуть этот фокус). Во-вторых, выяснилось, что буквально за пару недель до гибели Сафра переписал завещание, исключив из него своих братьев и почти полностью оставив четырехмиллиардное состояние жене (сестры Эдмона позже подавали на нее из-за этого в суд). В-третьих, накануне пожара она зачем-то отослала охранников мужа из Монако в соседнюю Францию, в другой особняк семьи.

Обвинений в адрес Лили выдвинуто не было, но на суд над Махером она приходила в старых костюмах и без украшений — скромным образом спасала свой собственный имидж по совету пиар-агентов из Лондона.

Махер в итоге сбежал из тюрьмы, но потом был водворен обратно и все-таки отсидел положенный срок. Свою вину он по-прежнему отрицает.