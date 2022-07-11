В телеграме обсуждают заявление дизайнера Игоря Гуляева о вымогательстве в российском глянце

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Игорь Гуляев

В телеграм-каналах обсуждают интервью дизайнера Игоря Гуляева YouTube-каналу Алены Жигаловой “Алена, блин!”. В нем Гуляев рассказал о вымогательствах в российском глянце — якобы у него просили 15 тысяч долларов за публикации о нем. После выхода интервью слова Гуляева подтвердил и дизайнер Джемал Махмудов. По его словам, журналы “предлагали заплатить по 250—300 тысяч рублей”, при этом Vogue и L’Officiel — это два журнала, “которые всегда брали деньги”.

Откровения дизайнеров вызвали скептическую реакцию в телеграм-каналах.

Уже и глянца-то нет, а песня некоторых русских дизайнеров о том, что их не поддерживал глянец, не смолкает. Игорь Гуляев в интервью “Алене, блин!” называет вымогательством предложение написать о нем, Гуляеве, за 15 000 долларов. Скорее всего, любимому дизайнеру Ларисы Долиной предложили зайти через рекламный отдел. Уверены, кстати, что и бутик на Дмитровке Гуляев открыл мстительно и прицельно напротив Conde Nast. Некий Джемал же якобы получил предложение заплатить “от главного стилиста журнала” (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написали в “Антиглянце”.

С интересом узнали, что “без денег для большого глянца не существовало дизайнеров” вроде Игоря Гуляева и Джемала Махмудова. Будем справедливы, такую красоту, которую делает Игоряша, раз увидишь и до смерти не забудешь — в нашей подборке он представлен элегантными костюмками по 60 тыщ рублев. С гением Махмудова, каемся, ознакомились только что. И правда, вот бы побольше такого в Vogue! Да, девчонки?

— написали в телеграм-канале “Алло, Галочка, ты не поверишь?”.

Показ Igor Gulyaev Показ Джемала Махмудова

Тем временем, дизайнеры не устают пинать трупик российского глянца. Игорь Гуляев и некий Джемал Махмудов рассказали, что за публикации у них вымогали деньги Vogue и L’Officiel. Предполагаю, что в качестве редакционного материала их творчество не подошло, и им предложили рекламный. Но про кумовство и “писать про друзей и людей из тусовки” был такой грешок,

— написали в телеграм-канале Mur.

В интервью Игорь Гуляев пожаловался, что в России его недооценивают. Так, дизайнер рассказал, что о нем писали в Италии “по пять разворотов”, а в российском глянце за публикацию просили 15 тысяч долларов. Прославился Гуляев в основном в сегменте меховой моды — право на использование натурального меха он отстаивает и сегодня, хотя в индустрии массово переходят на искусственный мех.

Алла Пугачева и Игорь Гуляев

Наряды Гуляева пользуются успехом у звезд российском эстрады, в том числе их носят Алла Пугачева (певицу Гуляев также называет свои ближайшим другом и музой), Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Лолита Милявская, Наташа Королева, Анна Нетребко и другие. Он также шил костюмы для членов семьи Рамзана Кадырова. Удалось ему поработать и с некоторыми западными звездами: его наряды надевали в том числе Уитни Хьюстон и Лара Фабиан.

Анна Нетребко в наряде Igor Gulyaev