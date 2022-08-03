В телеграме обсуждают скандал вокруг Дарьи Спиридоновой и ее светских клиентов: “Не перевелись на Руси ювелиры-аферисты”

Дарья Спиридонова

Ариан Романовский в своем телеграм-канале “Оливье с икрой” опубликовал пост о создательнице ювелирного бренда Darvol Дарье Спиридоновой, которая якобы обманула сразу нескольких светских клиенток.

Не перевелись на Руси ювелиры-аферисты. В жаркий полдень 29 июля модель Ясмина Муратович в босоножках Chanel прогулялась до ОВД по району Хамовники на улице Усачева. Написала заявление и копию положила в сумку Celine. История следующая: создательница бренда Darvol Дарья Спиридонова (в запрещенной сети ее фолловят Жанна Шамалова, Ида Галич, Катя Варнава, Екатерина Мухина, Маша Федорова) уже который месяц не отдает Ясмине кольцо с бриллиантом в три карата. Возвращать четыре миллиона рублей, которые клиентка внесла еще в мае, Дарья тоже не торопится,

— рассказал Ариан.



Ирада Зейналова, Оксана Бондаренко, Валерия, Дарья Спиридонова и Елена Летучая

Бывший главный редактор Tatler уточнил, что многочисленные звонки и сообщения во всех мессенджерах Дарья оставляла без ответа. Лишь когда подключились юристы, Спиридонова все же пошла на контакт. Бизнесвумен на очной встрече подписала допсоглашение к договору купли-продажи, в котором пообещала вернуть изделие либо деньги до 29 июля.

Дальше вы догадываетесь. Предавать конфликт огласке сама Ясмина очень не хотела, но канал Mash чужое горе заботит только в контексте трафика. Сведения из полиции оказались в руках журналистов. Проснувшись звездой телеграма, сама Дарья неожиданно вышла из заката с официальным заявлением: “Уверена, что каждый российский предприниматель не понаслышке знает, что такое финансовый кризис или проблемы с логистикой”. А еще добавила: “Кто без греха, пусть первый кинет в меня камень”. Или просто кинет — на камень в три карата. По законам кармы,

— подытожил Романовский.

Действительно, после потока публикаций с обвинениями в ее адрес “первая леди Darvol”, как Дарья Спиридонова именует себя в инстаграме*, выступила с заявлением — там же:

Я хочу сообщить, что ювелирный дом Darvol продолжает работать в полной мере, и уж точно я как его директор не “испарилась”. Проблемы с поставками у нас действительно были. И команда Darvol их активно решает, о чем я неоднократно говорила в соцсетях и клиентам лично. Свои обязательства перед всеми клиентами компании мы исполним. Спасибо каждому за ажиотаж и внимание. Уверена, что каждый российский предприниматель не понаслышке знает, что такое финансовый кризис или проблемы с логистикой. Я, как владелец бренда, работала и буду работать на территории России, чтобы давать моему клиенту качественный продукт. Ну а кто без греха, пусть первый кинет в меня камень.



Брэд Питт и Дарья Спиридонова

Однако это заявление никого не успокоило:

И мне, и пострадавшей Ясмине тут же стали писать другие жертвы своеобразного клиентского сервиса ювелирного дома Darvol, что в Мансуровском переулке. Их совсем не мало. Одна была вынуждена отложить помолвку: почти год ждала кольцо с желтым бриллиантом. У другой похожая история, но дело тянулось всего полгода. Дарья списывала все на пандемию. У одной знакомой и вовсе ералаш. В январе она заказала колье. На американский WhatsApp, который Даша оставляет заказчикам, было не дописаться, не дозвониться. В мае начались серьезные разговоры, какие умеют вести серьезные люди, — и Дарья стала накрывать пышные завтраки. Кормила ими до недавнего времени. Колье на днях клиентка наконец получила. Вот только совсем другое. Потому что, как ей сообщили, “того уже не дождаться”,

— написал в следующем посте Ариан.

Потому что русские ювелиры проталкивают вот такую шнягу: “Зачем вам платить за “Графф” (“Картье”), Яша вам найдет камень, контрабасом привезет и сделает не хуже. Вот видите на аукционе камень? Мы его купим вполовину ниже раппопорта**, сделаем так, что не отличить”. А потом начинается. Яши, Лени, Даши, это все крайне стремная история, и подобные поганки всплывают регулярно.

Все проблемы подобных бизнесов одни и те же. Нашли на “Блюниле” в Штатах или на аукционе камень. Повезли во временной болванке*** на себе. А таможня всех тягачей знает — и отжала. Надолго отжала. На год минимум. Иногда тащат из Израиля или Европы, но реже. Деньги клиента, вложенные в камень, зависли. Камень же везут не на свои под клиента, а на клиентские. Вот как-то так.

Все эти “камни сильно дешевле раппопорта” — это серый ввоз. АЛРОСА**** же дорого продает, на ее камнях дешевле рынка не сделаешь. Лично мы не против серого ввоза — нефиг кормить бандитское государство. Но таможня тоже не пальцем делана, всех тягачей знает. Это риски — так возить,

— написали в телеграм-канале “Божена“.

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**Rapaport Diamond Report — отчет, в котором отображены максимальные цены на бриллианты, зафиксированные на мировой алмазной бирже за определенный период

***Отлитая заготовка для ювелирных изделий

****Компания “АЛРОСА” осуществляет розничную продажу сертифицированных бриллиантов