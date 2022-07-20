В телеграме обсуждают предполагаемую встречу Павла Дурова и Кристины Потупчик и его интерес к популярной российской соцсети

Павел Дуров

В телеграм-каналах снова обсуждают Павла Дурова. По данным анонимного канала “Небожена”, миллиардер и основатель Telegram, который давно живет в Дубае, снова интересуется бизнесом в России. Якобы в ОАЭ прилетел Семен Теняев, основатель социальной сети TenСhat, которую он сам называет миксом из Facebook*, LinkedIn и WeChat. В канале предполагают, что визит не случаен и предприниматели могли встретиться.

Павел Дуров давно мечтает прикопать отобранный у него “ВКонтакте”. Складываем два и два, плюс немного инсайда — и выясняется, что TenСhat становится лакомым кусочком для Дурова. Особенно в том мире, где денег много и они обесцениваются,

— написали в “Небожене”.

TenСhat запустили осенью 2021 года, и приложение довольно быстро развивается, фиксируя большой прирост новых пользователей за этот период даже без активной рекламы.

Анонимный телеграм-канал “Героиня Татлера” поделился другим инсайдом. В канале опубликовали видео, которое, как отмечается, прислали подписчики.

В Париже человек, похожий на Павла Дурова, встретился с человеком, похожим на Кристину Потупчик,

— подписали ролик.

Потупчик — известный медиаменеджер, политический и общественный деятель. Издание “Проект”** заявляло, что Потупчик является одним из главных подрядчиков Кремля по работе с соцсетями и мессенджерами.

Разговор запечатленных персон на видео не слышен. Официального подтверждения предполагаемых встреч Павла Дурова пока нет.

Сам Дуров ведет весьма закрытый образ жизни и почти не делает публикаций в соцсетях. Его редкие появления в инстаграме* обычно сразу становятся событиями и порождают мемы.

*Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

**Объявлено нежелательной организацией Генпрокуратурой России, главный редактор “Проекта” Роман Баданин внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента

