В телеграме обсуждают предложение депутатов уволить Урганта, Васильева и Молочникова за “антироссийскую деятельность”

Александр Васильев

В телеграме обсуждают “Группу по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры” (ГРАД) — новое объединение, куда вошли депутаты Госдумы, в том числе Сергей Миронов, Захар Прилепин, Дмитрий Кузнецов, Николай Бурляев и Дмитрий Певцов.

Первое заседание прошло 3 августа, и группа уже начала формировать список деятелей культуры — “агентов иностранного влияния” и список “чиновников и топ-менеджеров, поддерживающих таких агентов”. В числе первых инициатив — обращение к руководству Большого театра и Первого канала с просьбой “оказать влияние” на режиссера Александра Молочникова и телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева (все трое негативно высказывались о спецоперации).

Если данное влияние не возымеет успеха, то предлагается их уволить. При этом, например, Ургант указан как “агент”, а гендиректор Первого канала Константин Эрнст — как его “пособник”, режиссер Александр Молочников — как “агент”, директор Большого театра Владимир Урин — как “пособник”.

Причиной обращения послужила позиция знаменитостей по спецоперации на Украине. Как отмечают авторы проекта, данные персоны могут быть исключены из данных списков “путем деятельной поддержки мирного населения и Народной милиции ЛНР и ДНР, а также Вооруженных сил России”.

В своем телеграм-канале Прилепин также сообщил, что программа “Вечерний Ургант”, которая перестала выходить в эфир после начала спецоперации, может вернуться: ему рассказали о том, что Ургант записывал в Останкино подводки к шоу.

Активисты также просят Минспорта заняться выяснением обстоятельств приглашения группы “Би-2” выступить на Суперкубке России по футболу.

Про маккартизм все слышали? Получайте маккартизм по-русски — это мы про свежесозданную “Группу по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры” (ГРАД). Туда входят небезызвестные Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Вчера прошло первое заседание, где были обозначены цели группы,

— прокомментировали новость в канале “Антиглянец”.

Даже тот факт, что свой ГРАД Миронов и Прилепин собрали в здании Госдумы, к счастью, не придает этому кружку по интересам дополнительной значимости. В данном случае будет важно не то, что они там сказали, а кто их послушает. Получат ли эти “наши советские маккартисты” реальный мандат на то, чтобы стучаться в дверь к Молочникову, Урганту и остальным. Героиня, конечно, надеется, что не получат,

— написали в канале “Героиня Татлера”.

В числе основных целей ГРАДа — привлекать внимание надзорных органов к фактам поддержки представителями власти и госкомпаниями тех деятелей культуры, кто занимает “враждебную позицию в отношении действий по укреплению суверенитета и государственных интересов России”.

Сами авторы проекта отмечают, что не будут устраивать “охоту на ведьм” в среде творческих личностей, и в первую очередь “зачистки” должны проводиться в рядах чиновников и управленцев.