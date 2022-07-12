В телеграме обсуждают перспективы российских визажистов после ухода глянца: “Как будто стало нечем дышать”

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Бывший главный редактор Vogue Ксения Соловьева пообщалась с пятью востребованными визажистами (Надеждой Князевой, Олей Чарандаевой, Никой Кисляк, Аленой Моисеевой и Юлей Бондаренко) и опубликовала краткое содержание беседы в своем телеграм-канале:

Больнее всего ударило по топ-визажистам, которые работали с западными марками и глянцем высшего эшелона. Их заказчики ушли первыми. Сегмент “эконом” чувствует себя гораздо лучше — много работы для российских брендов. Более или менее на плаву визажисты, у которых были постоянные клиенты. Например, женщины, делающие макияж и укладку утром перед тем, как отправиться на работу в крупные госструктуры. То есть те, кто ориентировался на медийных клиенток, пострадали сильнее. Одни звезды уехали, другие затаились и не появляются на публике — ни с макияжем, ни без.

Заказчики берегут деньги и все чаще берут универсалов: тех, кто умеет делать и мейк, и волосы.

Главный тренд — снижение гонораров. Причем в ряде случаев не потому, что у заказчика нет денег, а потому что, мол, с работой провал, и так согласятся. Девушки, с которыми я поговорила, единодушно расстраиваются из-за некоторых коллег, которые принимают грабительские условия. “Это портит весь рынок”. “Нужно думать не о том, что ты можешь урвать вот прямо здесь и сейчас, а о том, к чему это приведет глобально”.

Моя фокус-группа сходится на том, что без глянца “как будто стало нечем дышать”. “Да давно можно было полностью переключиться на бизнес и рекламу, это все хорошо и надежно, но глянец, хоть и не приносил никогда больших заработков, давал чувство уверенности в себе как в профессионале, в актуальности, сопричастности моде. Без этого грустно”.



Юлия Пересильд и Ольга Чарандаева

По поводу “отмены” русских визажистов на Западе мнения разошлись — одну из опрошенных сразу вычеркнули из съемок рекламы в Милане, другой продолжают присылать опшены на fashion week.

Топовые визажисты начали вести частные уроки макияжа — раньше на это не было времени. Есть те, кто делает упор на коррекцию бровей, осваивает наращивание ресниц или парикмахерское дело. “Женщины не перестали ухаживать за собой, многие, наоборот, чувствуют большую конкуренцию и хотят сдаться мужчине в это непростое время”, поэтому учатся самостоятельно делать макияж, ходят на процедуры, имеющие пролонгированный эффект.

Кто-то уехал: Дубай, Стамбул, Европа, Грузия. Почти все говорят, что там легче морально, потому что перед глазами другая картинка. Но много подводных камней и сложностей: дорогое жилье, сложная легализация статуса и права на работу, адаптация к новому рынку и командам, чужой язык.

К беседе подключился телеграм-канал “Антиглянец”:

Проблема не в том, что нечего почитать на педикюре, и даже не в том, что на экране фотосессии выглядят не так, как на бумаге. Исчезла система, приобщавшая людей к международной, мировой моде, — если ты в ней, то профессионально удался. Да, можно долго ругать эту систему за кумовство и необъективность, но все же она была. А кто сейчас модный визажист? Кто Клаву Коку накрасил? Россия и так была на периферии моды, а сейчас индустрия становится совсем уж местечковой. Наверное, от этого обиднее всего.



Согласился с высказыванием и ​​стилист Михаил Барышников:

Глянец был настоящим знаком качества. Есть целая плеяда людей, которые моду даже преподают и считаются экспертами, хотя экспертизы как таковой у них нет: одевали подруг, самоназвались профессионалами, ****** (болтают. — Прим. ред.) в ютубе и странно одеваются. <…> Будет сложно, но сделать локальное издание по-настоящему крутым возможно, были же “ОМ”, “Птюч”. Проблема в том, что это никому сейчас не нужно, разве что Ксюше Чилингаровой. Надо понимать, что это натурально благотворительность, высказывание или игрушка для богатых. Стать популярным сейчас много проще — соцсети. И не надо морочиться, как Уорхол с Interwiev. Ну и цель: журнал — это фильтр, а кому он сейчас требуется, если они у тебя самонастраиваются в руке почти без потери качества. Короче: смиритесь, это век самозванцев.



Михаил Барышников

Именно, век самозванцев. “ОМ, “Птюч”, конечно, круто. Но не дают сопричастности к мировой моде. <…> Иногда не надо ничего изобретать заново, а просто попробовать сделать хотя бы близко к тому уровню, на котором работают лучшие во всем цивилизованном мире,

— продолжил “Антиглянец”.

Дискуссии о том, выживут ли отечественные глянцевые журналы в условиях санкций и экономической изоляции, активно ведутся уже несколько месяцев. В телеграм-каналах классическому глянцу предрекали смерть, недавно Игорь Гуляев неожиданно обвинил редакторов в вымогательстве, а Александр Рогов пожаловался, что без нужных знакомств российским дизайнерам было трудно попасть на страницы ведущих изданий.

Некоторые уверены, что индустрия активно трансформируется. “Лайфстайл стал хитрее, мудрее и, в общем, взрослее, осознав, что на голом консюмеризме далеко не уедешь”, — рассказывал шеф-редактор журналов GQ и Vogue Дмитрий А. Быков. Часть изданий сменили название и отмежевались от международных издательских домов. Но вопрос с рекламодателями остался открытым: с каждым днем российский рынок покидает все больше брендов (сегодня об уходе сообщила марка Lush).

Что касается бывших работников глянца, то многие подстроились под новые реалии и стали вести авторские телеграм-каналы. По этому пути пошли практически все экс-сотрудники Condé Nast.