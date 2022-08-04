В телеграме обсуждают открытие в России аналогов советских “Березок” — магазинов duty free только для дипломатов

В России откроют магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и сотрудников международных организаций. Постановление кабмина о создании таких торговых точек от 26 июля 2022 года № 1330 было опубликовано 27 июля на портале нормативных правовых актов правительства. Оно вступит в силу 27 августа.

Оплачивать товар можно будет как в рублях, так и в валюте (доллары США и евро). В ассортименте будут представлены алкогольная продукция, табачные изделия, ювелирные украшения, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, смартфоны, часы — в общем, продукция, помещенная под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

В телеграме новую сеть уже сравнили с советской “Березкой” — магазином, где реализовывали пищевые продукты и потребительские товары за иностранную валюту иностранцам и советским загранработникам (они расплачивались специальными сертификатами и чеками Внешпосылторга и Внешторгбанка). Как будут называться новые магазины, пока неясно.

Как следует из документа, данные магазины откроют в Москве и Санкт-Петербурге. Их владельцем сможет стать только российская компания.

Совершать покупки в новых магазинах сможет только дипломатический персонал (послы, посланники, советники, торговые представители, секретари, атташе) и члены их семей, консульские должностные лица и проживающие с ними родственники, работники представительств государств при международных организациях, персонал международных организаций или их представительств, расположенных в России. При покупке потребуется предъявить документ, подтверждающий должность и аккредитацию при МИД.

Идея открытия спецмагазинов для дипломатов не новая. Еще в советские времена мои знакомые работали за границей, и там были магазины для дипломатов, в которых были определенные скидки. Эти торговые точки дают возможность дипломатам свободно покупать товары, которые они не могут завезти или купить в стране пребывания,

— прокомментировал нововведение для “Парламентской газеты” первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также добавил, что для страны, в которой расположены такие duty free, они становятся дополнительным источником получения валюты.

Новость стали обсуждать и в телеграм-каналах.

Возрождение магазинов “Березка” пока что выглядит опережающим действительность. Но, видимо, это только пока,

— написали в анонимном канале “Героиня Татлера”.

Это точно не Panorama.pub?

— написал публицист Михаил Шахназаров, имея в виду известный сайт пародийных новостей.

Торгсин или “Березка”?

— написала Кристина Потупчик.

В чью “светлую” голову пришла эта чудовищная идея открыть магазины “Березка”? И главное, зачем?

— написала актриса и сценарист Лариса Бравицкая.

Завести аналог “Березок” сейчас, торговлю для иностранцев — это, конечно, сильно. Пропагандистский эффект сложно переоценить, как говаривали в те времена, когда в магазинах было шаром покати, а единицы “отоваривались” в “Березках”. Символ разложения элиты в СССР — эти самые “Березки”,

— написала журналистка Наталия Осс.

Инициатива может быть связана с нехваткой валюты в стране. После введения санкций валютные иностранные резервы государства оказались заморожены, торговлю газом из-за этого также перевели на оплату в рублях, а ЦБ ввел определенные ограничения на снятие валюты со счетов физических лиц. Это привело к снижению курсу доллара и укреплению рубля. Кроме того, существует опасность блокировки биржевых торгов, если санкции будут введены против Национального клирингового центра и Мосбиржи. В конце июля Банк России обсуждал с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в этом случае.

