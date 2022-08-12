В телеграме обсуждают новые инсайды о Полине Киценко и ее финансовом конфликте с модными брендами

Полина Киценко

Скандал вокруг Полины Киценко и истории о том, как она обманывала бренды, продававшие свои коллекции в Podium, не утихает. Снова активно эту тему стали обсуждать после интервью Яны Расковаловой, в котором она сказала, что Полина осталась должна ее бренду Yana 30 миллионов рублей. До этого Ксения Собчак поднимала вопрос о том, как Киценко “наживается” на фонде Натальи Водяновой и благотворительном марафоне “Бегущие сердца”.

В телеграм-канале “Антиглянец” сегодня поделились инсайдом о том, как Киценко попала в команду марафона.

Изначально это был душевный корпоративный “Зеленый марафон” Сбера, придуманный и сделанный тогдашним директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Наташей Германовой. Потом в Сбербанк на один год, не больше, пришла и вышла Светлана Миронюк. Профессор Сколково, героиня “Татлера” и “Форбса”, из той же категории успешных, эффективных, глянцевитых менеджеров, что и Марина Жигалова-Озкан или Ирина Баранова. Ну, вы понимаете — дорогие костюмы, космические бонусы и красивые интервью деловым изданиям о женской власти в мире капитала. И вот Миронюк-то и протащила Полину Киценко в марафон. И бойкая, умеющая себя презентовать Полина действительно сделала его глянцевым и светским, а также записала на себя,

— написали там.

“Зеленый марафон” Сбербанка впервые прошел в 2012 году, Наталья Водянова и Полина Киценко объединились для проведения марафона “Бегущие сердца” в 2015 году. В 2017 году Сбербанк и фонд Водяновой “Обнаженные сердца” объявили о своем сотрудничестве и три года подряд проводили совместный общий марафон.

Хронологию давней истории с Podium (а скандал тянется еще с 2017 года, когда сеть мультибрендовых магазинов Podium Market объявила о банкротстве и не рассчиталась со многими партнерами) составил и The Blueprint, опросив нескольких человек, кто работал с Киценко. Например, стилист Лидия Александрова, которая была байером в Podium, вспоминала о ней так:

С того момента (речь про 1999 год, когда Полина вышла замуж за Эдуарда Киценко, который запустил Podium в 1994 году вместе с партнером Игорем Краюшкиным. — Прим. ред.) Полина начала потихоньку вить сети вокруг проекта. Сначала она производила впечатление весьма милой девушки, а потом пошло восхождение по лестнице тщеславия, и она стала делить людей на “нашего круга” и “не нашего круга”. В целом при появлении Полины атмосфера очень изменилась. Было какое-то постоянное самоутверждение. Коллекции в зал не выносились, пока Полина их не рассматривала и не выбирала вещи из них себе. То есть мы заказывали одно количество вещей, а в торговый зал попадало совершенно другое. Ее появление мешало бизнесу.

Президент “Обнаженных сердец” Ася Залогина сотрудничество с Киценко прокомментировала осторожнее.

Нам на момент начала сотрудничества с Полиной ничего не было известно о проблемах Podium Market. А когда мы о них узнали, получили разъяснения от Полины и продолжили работу. Партнерское взаимодействие Фонда с командой Полины Киценко в рамках проекта “Бегущие сердца” прозрачно, публично и подотчетно. Отношения структур Полины Киценко с другими лицами комментировать мы не можем.

В телеграм-канале “Божена” сегодня написали, что в соцсетях Полину “курирует Кристина Потупчик”.

Она по бартеру пишет про нее хорошее в “Небожене”, а та в ответ поддерживает пропагандистские тезисы из методички АП,

— написали в “Божене”.

В качестве примеров там привели посты Киценко о визите Нэнси Пелоси на Тайвань, а также ее репосты из телеграм-каналов, которые, как предполагается, курирует Потупчик.

На днях к своему конфликту с Киценко из-за бренда Odri вернулась и Яна Рудковская.

Более циничного и прагматичного человека, чем Полина Киценко, я не встречала в московской гламурной тусовке. Все-таки “своих-то не принято кидать”, от слова совсем. Ну а как она пытается выстроить из себя жертву, объект травли и свалить с больной головы на здоровую? Аплодирую стоя. Отдельно у меня на полочке стоит воспоминание про то, как Полина на мои претензии за обманутых Odri сказала не “извини, Яна, мне стоило предупредить об этом раньше, потому что я это знала”, а “мы же очень много их пуховиков продали, а они еще недовольны” (все задокументировано, если что). Напасть на жертву и, будучи агрессором, самой ею прикинуться,

— написала Рудковская в своем телеграм-канале.

“Самым ненадежным человеком на свете и в дружбе, и в бизнесе” Киценко недавно назвали в телеграм-канале “Героиня Татлера”.

Тот тезис “я наемный сотрудник” ничего не меняет (сама Киценко, отвечая на обвинения, говорила, что была “наемным сотрудником, получавшим заработную плату, в должности креативного директора” и не занималась управлением и финансами. — Прим. ред.). До Полины так и не дошел главный месседж всех, кто ее обоснованно пинает, — когда работаешь с друзьями, ты отвечаешь перед ними не только финансово, ты отвечаешь еще и понятийно. Все равно, сколько у вас денег, какие у вас имена. Друзья не крысятничают, особенно если они до этого пришли к тебе в дом и сели за твой стол,

— написали в “Героине Татлера”.