В телеграме обсуждают новые часы Владимира Путина: “Breguet он заменил на Императорскую Петергофскую фабрику”

Владимир Путин

В телеграм-канале “Героиня Татлера” появился пост, посвященный новым часам президента России Владимира Путина.

Владимир Путин импортозаместился по часам. Там, где раньше были Патеки и Бланпа, теперь — ИПФ. Название расшифровывается, как Императорская Петергофская фабрика. Нет, ну а как же не императорская. У нас же императоры не Картье, Патек, Шопар и Вашерон Константин покупали, а на всем своем сидели, мы помним. Бренд придумали нынешние жуликоватые владельцы часового предприятия “Ракета”. И уже добрались до высочайшей руки. Не дай бог, президент сменит Loro Piana на какой-нибудь “Императорский ивановский трикотаж”, и тогда нам всем точно перекроют доступ к импорту (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал автор анонимного телеграм-канала.

Как отметили эксперты из телеграм-канала Jewellery Digest, свои любимые Blancpain на кастомные ИПФ Владимир Путин сменил довольно давно:

На стоп-кадре из его видеообращения от 21 февраля уже можно разглядеть новинку.

В дискуссию вступил и бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский:

Если вы думали, что импортозамещение сегодня — это “Вкусно — и точка” с Иван-чаем, то скорее всего еще не пересели со своего “Роллс-Ройса” на “Аурус”. А вот Мишустин, Хуснуллин, Мантурова и другие важные люди давно оценили отечественный автопром класса люкс.

Заполучить российский аналог “духа экстаза” непросто. В официальном салоне “Аурус” мне сообщили, что “в наличии их нет и не бывает. Делают под заказ”. Но, как я знаю, только по блату: такой катафалк говорит о его владельце куда больше, чем очередной “Майбах”. Поэтому многие воннаби, не имеющие отношения к кабмину, мечтают именно об “Аурусе”. Средняя цена: 20 миллионов рублей. Модели названы в честь кремлевских башен. Правда, двигатели были разработаны совместно с Porsche.

А вот и “Героиня Татлера” написала о новых часах Путина: Breguet он заменил на ИПФ.

Короче, попытки импортозамещения в области люкса выглядят довольно амбициозными. Уже представляю, как пью российское шампанское на заднем сидении “Ауруса” под песню “Желаю” Елены Ваенги.

Представитель завода уже прокомментировала повившиеся в сети новости и обсуждения:

Часы “Императорской Петергофской фабрики”, которые носит Владимир Путин, были изготовлены по спецзаказу. Заказчик выбирает вид камня, цвет золота, из которого изготовлен корпус: белое, желтое, розовое, цвет ремня. На ротор в виде двуглавого орла можно нанести инициалы, изображение герба по желанию будущего владельца,

— рассказала руководитель департамента рекламы и маркетинга часового завода “Ракета” Антонина Скурыдина РИА Новостям.