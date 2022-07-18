В телеграме обсуждают идею полного запрета “пропаганды ЛГБТ”: “Добро пожаловать в Средневековье!”

В телеграм-каналах обсуждают пояснительную записку к законопроекту о полном запрете распространения информации, связанной с ЛГБТ. В ней говорится, что популяризация чайлдфри (бездетности. — Прим. ред.) и гомосексуальных отношений представляет “опасность для развития российского общества”. В связи с этим предлагается приравнять информацию об ЛГБТ-отношениях к пропаганде войны и разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти.

Идею контролировать подобного рода информацию, в том числе, например, не выдавать прокатное удостоверение фильмам, где есть “пропаганда отрицания семейных ценностей”, прокомментировали авторы телеграм-каналов.

Добро пожаловать в Средневековье!

— написала Катя Федорова в Good Morning, Karl!.

Полный запрет распространения информации с пропагандой ЛГБТ (связано с распространением греховного чайлдфри и не только — ознакомьтесь) — закономерный шаг по вычеркиванию нашей культурной и модной повестки из всего, но, судя по слабой реакции общественности, это уже никого не удивляет,

— отметили в “Антиглянце”.

Чайлдфри + нетрадиционные сексуальные отношения = девиантное поведение! А я предупреждал,

— с сарказмом прокомментировал записку Александр Перепелкин.

Оптимальное решение демографической проблемы,

— написала Ксения Соловьева.

В настоящий момент в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ только среди несовершеннолетних, в целом распространение такой информации не запрещено. На рассмотрение законопроект вынесла группа депутатов, включая главу думского Комитета по культуре Елену Ямпольскую и Николая Бурляева. По мнению Бурляева, надо запретить и сами слова “чайлдфри”, “ЛГБТ”, “гей”.

Эти слова должны быть искоренены,

— цитирует депутата и актера телеграм-канал “Подъем”.

За нарушение такого запрета предлагается ввести штрафы: для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн руб. или приостановку деятельности сроком до 90 дней.

Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар,

— говорится в пояснительной записке к внесенному законопроекту.