В телеграме обсуждают фото Земфиры и Беллы Хадид: “Где-то заплакали все те, кого Земфира послала за просьбу сфотографироваться”

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Земфира

Который день в телеграме обсуждают совместную фотографию Земфиры и Беллы Хадид, сделанную после показа Balenciaga.

Земфира фотографируется с Беллой Хадид. Где-то заплакали все те, кого Земфира послала на хер за просьбу сфотографироваться,

— написал автор анонимного телеграм-канала “Героиня Татлера“.



Белла Хадид и Земфира

Бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский тоже включился в дискуссию:

Ах, если бы Земфира Талгатовна посылала людей только в ответ на эту просьбу! Героиня, видимо, не просила ее на каком-нибудь корпорате спеть “Ромашки”. А как в свое время досталось Ольге Витальевне Карпуть и Ульяне Викторовне Сергеенко за то, что они позволили себе слишком нежно обниматься с Ренатой Литвиновой на ее дне рождения! Стены трещали…



Белла Хадид и Земфира

Более того! Иной раз доставалось даже преданным светским поклонницам Земфиры, слишком громко подпевавшим ей на мероприятиях. В случае со строптивой дивой вообще безопаснее всего было тихонечко покачиваться на почтительном расстоянии и дышать. Деликатно. В сторону,

— отметили в “Антиглянце“.

От Земфиры вскоре перешли к обсуждению Ренаты Литвиновой:

Про Земфиру и нюансы взаимодействия с ней Героиню справедливо и остроумно дополнили Ариан и “Антиглянец”. Переходим к Ренате! Вот ее фото с Николь Кидман. Героиня живо интересуется, кто из этих красивых 55-летних женщин сильнее ****** (достал. — Прим. ред.) фотографа: а покажите, что получилось, а удалите, а переснимите, — прежде чем вот этот результат был согласован,

— написали в канале “Героиня Татлера”.



Николь Кидман и Рената Литвинова

И тут же себя дополнили:

Фотографу удалось не быть ********* (вымотанным. — Прим. ред.), потому что фотографом была Земфира. Все наши дивы на ужине Balenciaga вели себя как финалистки “Мисс Русское радио”, которые впервые попали на “Золотой граммофон”.

6 июня в Париже прошел показ кутюрной коллекции Balenciaga, в котором приняли участие Николь Кидман, Ким Кардашьян и другие знаменитости. Была среди моделей и Рената Литвинова. После показа она сделала совместное фото с Николь Кидман, а ее близкую подругу Земфиру (во время дефиле певица присутствовала в зале) запечатлели с Беллой Хадид.

Фотографии Земфиры крайне редко появляются в соцсетях. Порой звезда даже на концертах запрещает зрителям фотографировать, а на папарацци и вовсе может нецензурно выругаться (как было после спектакля Михаила Барышникова в Риге).

После начала военной спецоперации РФ на Украине Земфира и Рената Литвинова уехали во Францию. Земфира выступила против спецоперации и выпустила антивоенные клипы и песни. Сейчас певица, по некоторым данным, в неофициальном списке “запрещенных артистов”.