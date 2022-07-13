В телеграме и твиттере** обсуждают новый выпуск “Масяни”: “Россиянам обязательно к просмотру”

Масяня

В понедельник вышла новая серия “Масяни” — популярного флеш-мультсериала, созданного художником Олегом Куваевым. Называется она “Санкт-Мариубург” и рассказывается в ней о спецоперации, которую Китай начинает на территории России, чтобы ее “денацифицировать”. Происходящее является аллюзией на спецоперацию России на Украине, а в названии содержится отсылка к Мариуполю.

Эпизод вызвал общественную реакцию. Многие представители оппозиции, в том числе Любовь Соболь*, Леонид Волков*, Максим Кац, Михаил Ходорковский* и журналист Юрий Дудь* перепостили серию и призвали своих подписчиков обязательно посмотреть этот выпуск.

Сильно передано. Посмотрите и покажите знакомым. Может, так дойдет до тех, до кого за 4,5 месяца не дошло,

— написала Любовь Соболь*.

Куваев крутой. Посмотрите,

— написал Максим Кац.

Кадр из серии “Санкт-Мариубург”

Включились в обсуждение и обычные пользователи твиттера**.

Когда лет 20 назад, да даже больше, начала выходить “Масяня”, это было весело и смешно. И вот теперь вышла очередная серия, и это ужасно. Может, хоть через этот мультик можно достучаться до населения нашей страны, чтобы уже поняли, какую беду наша страна принесла на Украину,

— написала пользовательница Mihali.

У меня от “Масяни” слезы рекой. Россиянам обязательно к просмотру,

— написал пользователь Bob Baumann.

Впрочем, не все приняли новую серию с восторгом.

Уважаю Куваева, особенно после начала ***** (спецоперации. — Прим. ред.), но последняя “Масяня”, которой вся лента восхищается, мне показалась слишком в лоб. Наверно, на массового зрителя отлично, но блин, для такого восторга твиттерской публики должно быть что-то более тонкое,

— написал пользователь Dave Frenkel.

Высказали свою позицию и некоторые телеграм-каналы, которые с иронией прокомментировали массовые рекомендации со стороны оппозиции.

Нет, это ни в коем случае не темник. Всем просто очень понравился новый эпизод “Масяни”,

— написали в телеграм-канале “Жизнь насекомых”.

Мне очень нравится, как либеральные фигуры в изгнании поголовно запостили свежую “Масяню” с подписью: “Покажите это тем, кто еще не понял правды”. Темник темником, но даже если либеральные фигуры искренни и действуют самостоятельно, то они буквально профнепригодны. Просто представьте: ваш знакомый нетвойнет, четыре месяца подряд пытающийся вас переубедить Бучей, Мариуполем и крадеными стиральными машинками, говорит вам: “Ну вот это вот точно изменит твое мнение”. И скидывает серию “Масяни”,

— написали в телеграм-канале “Восьмое декабря”.

Сам Олег Куваев с 2006 года живет в Израиле. В интервью Юрию Дудю* он также признался, что “практически каждый день убеждается в правильности своего решения уехать из России”. В нескольких предыдущих сериях “Масяни” художник также уже выразил свое отрицательное отношение к действиям России на Украине.

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