В телеграме и инстаграме* обсуждают выступление Ивана Урганта на корпоративе в Омске

Иван Ургант
В телеграм-каналах обсуждают выступление Ивана Урганта на корпоративе в Омске. Телеведущий принял участие в мероприятии предпринимателя Виктора Шкуренко, который владеет сетью магазинов.
Редкое появление Урганта на публике вызвало общественный резонанс. Ранее Иван осудил военную спецоперацию России на Украине и покинул страну. Сам Ургант утверждал тогда, что просто уехал в отпуск. Ходили слухи, что Ургант планирует остаться за границей на ПМЖ и продает собственность в России. Передача “Вечерний Ургант” перестала выходить на Первом канале, хотя ее отсутствие объясняли не опалой Урганта, а неуместностью развлекательных форматов в данный период времени.
Как сообщает телеграм-канал “Медиакиллер”, на мероприятии также выступили музыкальные группы IOWA и “Банд’Эрос”. Вместе с Ургантом корпоратив вел комик и резидент Comedy Club и Stand Up Илья Соболев. У себя в телеграме Соболев пошутил на тему того, что Ургант своим появлением “украл” все внимание.
Иван Ургант и Илья Соболев
Пишут, что ведущим корпоратива в Омске стал Иван Ургант. Лживые засранцы. Мы вдвоем вели,
— написал он.
Счастливец, радовался бы — сильно извозиться не успел. Хотя стоять на одной сцене с беглецом уже зашквар,
— ответили комику в телеграм-канале “Медиахабалки”.
О корпоративе написал и сам Виктор Шкуренко, опубликовав пост в своем инстаграме*.
Иван Ургант на нашем корпоративном празднике! Это не сделка с артистом, это поддержка позиции человека,
— написал бизнесмен.
Виктор Шкуренко и Иван Ургант
Ургант хотел по-тихому съездить в Омск и отвести там корпоратив на 2 500 человек для торгового дома предпринимателя Виктора Шкуренко, но Шкуренко решил “патриота” подставить,
— отреагировали на это в телеграм-канале “Небожена”.
В комментариях у Шкуренко собрались представители полярных мнений: кто-то благодарил за отличный корпоратив, а кто-то критиковал за то, что пригласили Урганта.
Шкуренко и сам присутствовал на сцене в качестве ведущего во время мероприятия, иногда отпуская не совсем добрые шутки. Так, когда речь зашла о лошадях, он сказал, что связан с этой темой, так как поддерживал “одного известного кандидата в президенты”, явно намекая на Ксению Собчак и ее участие в президентской гонке в 2018 году.
Я сейчас убегу,
— вставил на это Ургант.
Ты уже никуда не убежишь,
— парировал Соболев.
Я уже сбегал,
— не растерялся Ургант.
Отъезд Ивана Урганта из России в свое время стал одной из самых резонансных тем. Ее прокомментировал даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав телеведущего “большим патриотом”.
Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения,
— сказал он в интервью каналу “Беларусь 1”.
Тогда он также отметил, что те, кто уехал из страны в первые дни спецоперации, например, Иван Ургант и Ксения Собчак, просто “испугались”, и они “не враги государства”.
Оборот холдинга ТД “Шкуренко” составляет 45 млрд рублей в год. Холдинг является крупнейшим дистрибьютором продуктов питания в регионе, в него входит несколько сетей магазинов.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
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Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)