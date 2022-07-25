В телеграме и инстаграме* обсуждают выступление Ивана Урганта на корпоративе в Омске

Иван Ургант

В телеграм-каналах обсуждают выступление Ивана Урганта на корпоративе в Омске. Телеведущий принял участие в мероприятии предпринимателя Виктора Шкуренко, который владеет сетью магазинов.

Редкое появление Урганта на публике вызвало общественный резонанс. Ранее Иван осудил военную спецоперацию России на Украине и покинул страну. Сам Ургант утверждал тогда, что просто уехал в отпуск. Ходили слухи, что Ургант планирует остаться за границей на ПМЖ и продает собственность в России. Передача “Вечерний Ургант” перестала выходить на Первом канале, хотя ее отсутствие объясняли не опалой Урганта, а неуместностью развлекательных форматов в данный период времени.

Как сообщает телеграм-канал “Медиакиллер”, на мероприятии также выступили музыкальные группы IOWA и “Банд’Эрос”. Вместе с Ургантом корпоратив вел комик и резидент Comedy Club и Stand Up Илья Соболев. У себя в телеграме Соболев пошутил на тему того, что Ургант своим появлением “украл” все внимание.

Иван Ургант и Илья Соболев

Пишут, что ведущим корпоратива в Омске стал Иван Ургант. Лживые засранцы. Мы вдвоем вели,

— написал он.

Счастливец, радовался бы — сильно извозиться не успел. Хотя стоять на одной сцене с беглецом уже зашквар,

— ответили комику в телеграм-канале “Медиахабалки”.

О корпоративе написал и сам Виктор Шкуренко, опубликовав пост в своем инстаграме*.

Иван Ургант на нашем корпоративном празднике! Это не сделка с артистом, это поддержка позиции человека,

— написал бизнесмен.

Виктор Шкуренко и Иван Ургант

Ургант хотел по-тихому съездить в Омск и отвести там корпоратив на 2 500 человек для торгового дома предпринимателя Виктора Шкуренко, но Шкуренко решил “патриота” подставить,

— отреагировали на это в телеграм-канале “Небожена”.

В комментариях у Шкуренко собрались представители полярных мнений: кто-то благодарил за отличный корпоратив, а кто-то критиковал за то, что пригласили Урганта.

Шкуренко и сам присутствовал на сцене в качестве ведущего во время мероприятия, иногда отпуская не совсем добрые шутки. Так, когда речь зашла о лошадях, он сказал, что связан с этой темой, так как поддерживал “одного известного кандидата в президенты”, явно намекая на Ксению Собчак и ее участие в президентской гонке в 2018 году.

Я сейчас убегу,

— вставил на это Ургант.

Ты уже никуда не убежишь,

— парировал Соболев.

Я уже сбегал,

— не растерялся Ургант.

Отъезд Ивана Урганта из России в свое время стал одной из самых резонансных тем. Ее прокомментировал даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав телеведущего “большим патриотом”.

Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения,

— сказал он в интервью каналу “Беларусь 1”.

Тогда он также отметил, что те, кто уехал из страны в первые дни спецоперации, например, Иван Ургант и Ксения Собчак, просто “испугались”, и они “не враги государства”.

Оборот холдинга ТД “Шкуренко” составляет 45 млрд рублей в год. Холдинг является крупнейшим дистрибьютором продуктов питания в регионе, в него входит несколько сетей магазинов.

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