В Telegram появилась возможность переводить криптовалюту. Доступны Bitcoin и Toncoin

В мессенджере Telegram появилась возможность отправлять криптовалюту собеседнику. На данный момент доступны Toncoin и Bitcoin. Процедура передачи криптовалюты проходит без комиссий, но для начала нужно подключить бот Wallet, который является криптовалютным кошельком Telegram, позволяет покупать Toncoin и Bitcoin при помощи банковской карты, обменивать и переводить криптовалюту на другие кошельки. При пополнении кошелька средства зачисляются в течение 30-60 минут.

Чтобы отправить собеседнику криптовалюту, необходимо выбрать бота из меню вложений, ввести нужную сумму, подтвердить все детали и нажать «Отправить». Процедура работы Wallet продемонстрирована в коротком видеоролике проекта Ton.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!



It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.



Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6



— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022