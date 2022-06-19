В Telegram появилась платная подписка Telegram Premium за 450 рублей в месяц. Что она дает?

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Разработчики мессенджера Telegram официально ввели платную подписку – Telegram Premium. Стоимость ее была озвучена ранее (450 рублей в месяц), а сейчас наконец-то стало понятно, за что просят деньги.



Количество активных пользователей Telegram превысило 700 миллионов человек в месяц

Всем пользователям Telegram доступна бесплатная загрузка фото, видео и других файлов объёмом до 2 ГБ каждый, но с подпиской Telegram Premium максимальный размер загружаемого файла увеличится до 4 ГБ. Особо подчеркивается, что пользователи бесплатной версии могут скачивать такие большие файлы. Подписчики Telegram Premium могут скачивать фото, видео и документы на максимальной скорости без ограничений. По сути, скорость загрузки любых файлов ограничивается лишь скоростью интернет-соединения.

Для пользователей с подпиской почти все лимиты в приложении удваиваются. Так, с Telegram Premium можно оформить до 1000 подписок на каналы; создать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов; подключить четвёртый аккаунт в приложении; закрепить до 10 чатов в основном списке и сохранить до 10 избранных стикеров. В разделе мессенджера «О себе» можно оставить более длинное описание, а также использовать любые ссылки. Кроме того, подписка позволяет добавить более длинную подпись к фото или видео.





Одна из самых полезный функций Telegram Premium адресована тем, что кто не любит голосовые сообщения, но неизменно их получает: в платной версии мессенджера реализована их расшифровка.

Подписчикам Telegram Premium доступны зрелищные полноэкранные анимации. Разработчики обещают, что художники будут пополнять эксклюзивную коллекцию стикеров ежемесячно.

Каждый пользователь Telegram Premium будет отмечен особым значком (звездой) в списке чатов, верхней панели чата и списке участников группы. Этот значок символизирует вклад в поддержку Telegram и членство в клубе привилегированных пользователей.

В Telegram так характеризуют запуск подписки Premium: «Этот день станет важной датой в истории Telegram. Он знаменует не только очередную веху в развитии мессенджера, но и начало эпохи надёжной монетизации в соответствии с принципами Telegram».