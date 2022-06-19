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В Telegram появилась платная подписка Telegram Premium за 450 рублей в месяц. Что она дает?

В Telegram появилась платная подписка Telegram Premium за 450 рублей в месяц. Что она дает?

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Разработчики мессенджера Telegram официально ввели платную подписку – Telegram Premium. Стоимость ее была озвучена ранее (450 рублей в месяц), а сейчас наконец-то стало понятно, за что просят деньги.


Количество активных пользователей Telegram превысило 700 миллионов человек в месяц

Всем пользователям Telegram доступна бесплатная загрузка фото, видео и других файлов объёмом до 2 ГБ каждый, но с подпиской Telegram Premium максимальный размер загружаемого файла увеличится до 4 ГБ. Особо подчеркивается, что пользователи бесплатной версии могут скачивать такие большие файлы. Подписчики Telegram Premium могут скачивать фото, видео и документы на максимальной скорости без ограничений. По сути, скорость загрузки любых файлов ограничивается лишь скоростью интернет-соединения.

Для пользователей с подпиской почти все лимиты в приложении удваиваются. Так, с Telegram Premium можно оформить до 1000 подписок на каналы; создать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов; подключить четвёртый аккаунт в приложении; закрепить до 10 чатов в основном списке и сохранить до 10 избранных стикеров. В разделе мессенджера «О себе» можно оставить более длинное описание, а также использовать любые ссылки. Кроме того, подписка позволяет добавить более длинную подпись к фото или видео.

В Telegram появилась платная подписка Telegram Premium за 450 рублей в месяц. Что она дает?

Одна из самых полезный функций Telegram Premium адресована тем, что кто не любит голосовые сообщения, но неизменно их получает: в платной версии мессенджера реализована их расшифровка. 

В Telegram появилась платная подписка Telegram Premium за 450 рублей в месяц. Что она дает?

Подписчикам Telegram Premium доступны зрелищные полноэкранные анимации. Разработчики обещают, что художники будут пополнять эксклюзивную коллекцию стикеров ежемесячно.

В Telegram появилась платная подписка Telegram Premium за 450 рублей в месяц. Что она дает?

Каждый пользователь Telegram Premium будет отмечен особым значком (звездой) в списке чатов, верхней панели чата и списке участников группы. Этот значок символизирует вклад в поддержку Telegram и членство в клубе привилегированных пользователей.

В Telegram появилась платная подписка Telegram Premium за 450 рублей в месяц. Что она дает?

В Telegram так характеризуют запуск подписки Premium: «Этот день станет важной датой в истории Telegram. Он знаменует не только очередную веху в развитии мессенджера, но и начало эпохи надёжной монетизации в соответствии с принципами Telegram».

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