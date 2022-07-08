В телеграм-каналах обсуждают возможное расставание Дмитрия и Светланы Медведевых. Все началось с пародийной новости

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Дмитрий и Светлана Медведевы

Вчера телеграм-каналы стали обсуждать возможное расставание Дмитрия Медведева, бывшего президента РФ, а ныне замглавы Совбеза, и его жены Светланы. Днем ранее на сайте TJournal появилась ироническая новость от сатирического издания “Панорама” на эту тему.

В ней рассказывалось о несуществующем интервью Светланы Медведевой Ксении Собчак, в котором бывшая первая леди рассказывала о разладе в семье. В этой шуточной публикации Медведева жаловалась на то, что ее муж ведет “похабный” телеграм-канал, и подозревала его в романе с журналистом Антоном Красовским. Публикация в TJournal была снабжена пометкой о том, что “новость является лишь пародией на реальность”, а “все персонажи и события выдуманы”.

Однако сообщение стало резонансным, и вскоре обсуждение семейной жизни Медведева перекинулось в телеграм. Новость подхватили в канале анонимного форума “Двач”.

СМИ пишут, что Димона бросила его жена Светлана. Последний раз их видели вместе в январе 2020 года на рождественском богослужении в Москве. Они были женаты с 1993 года. Расставание могло сказаться на психике зампреда Совбеза и вылиться в его телегопосты в поддержку *** (спецоперации. — Прим. ред.),

— написали в канале “Двач”.

Насколько мы слышали из нескольких источников, Светлана и Дмитрий Медведевы давно не живут вместе, и, более того, Светлана даже не в России. Официальный развод в их случае — скорее формальность, которая может разве что помочь супруге бывшего президента и нынешнего ТГ-админа не дергаться при публикации каждого нового пакета забугорных санкций. Правда, Людмиле Путиной (или, точнее, Очертной) не помогло,

— поделились инсайдами в телеграм-канале “Антиглянец”.

Ну если Светлана Медведева бросила своего недимона, Героиня ее прекрасно понимает! Жить с админом “телеги” — так себе развлечение. Тем более пьющим. Тем более в одиночестве,

— написали в телеграм-канале “Героиня Татлера”.

Светлана и Дмитрий Медведевы (фото из семейного архива)

В других телеграм-каналах отметили, что данные новости похожи на спланированную атаку на Дмитрия Медведева.

Оппозиционные телеграм-каналы начали подхватывать атаки СМИ на замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Якобы из-за проблем в семье он стал эмоционально нестабилен, чем и объясняются его резкие высказывания в отношении “западных партнеров”. Цель подобных вбросов очевидна — это попытка дискредитировать российскую власть, расшатать Россию изнутри,

— написали в телеграм-канале “Мейстер”.

В телеграм-канале “историк-алкоголик” на иронию “Панорамы” ответили также иронией.

От Дмитрия Медведева ушла жена, поскольку считала его политическую позицию относительно конфликта на Украине неоправданно мягкой,

— написали там.

Телеграм-канал Дмитрия Медведева в последнее время оказался в центре внимания. Политик ведет его в довольном жестком и прямолинейном ключе и не выбирает дипломатических выражений, когда критикует западных политиков. В своих постах он также выражает поддержку спецоперации на Украине и часто комментирует эту тему.

Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать Третью мировую войну. В себя придет — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая,

— так в телеграм-канале Дмитрия Медведева была прокомментирована ситуация с закрытием сухопутного транзита в Калининградскую область.

Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибло почти 700 тысяч человек,

— так политик отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что “Россия использует голод в качестве оружия”.

Самым резонансным постом Медведева за последнее время стало его признание в ненависти к Западу.

Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли,

— написал Медведев, объяснив резкость своих постов в отношении недружественных стран.

Дмитрий и Светлана Медведевы учились в одной школе. В 1993 году они поженились. В 1995 году у них родился сын Илья. Недавно он вступил в партию “Единая Россия”. Ранее, по некоторым данным, сын Медведева жил и работал в США, но официального подтверждения этой информации нет.