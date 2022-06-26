В телеграм-каналах обсуждают вероятность покупки Forbes Владимиром Потаниным и новый проект Ксении Соловьевой

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Владимир Потанин

Телеграм-канал “Антиглянец” 25 июня сообщил, что, по имеющейся у него информации, русскую версию журнала Forbes покупает бизнесмен Владимир Потанин.

Говорят, что Forbes-таки покупает Потанин. Узнали с формулировкой “ну еще вроде как Березкин там каким-то боком”. <…> Уточнение по “Форбсу”: говорят, что Григорию Березкину отказали американцы, владельцы бренда. А вот Потанин в деле.

Директор по развитию издания и представитель “Интерроса” Дмитрий Озман в беседе с РИА “Новости” заявил, что эта информация “не соответствует действительности”.

В телеграм-канале b r i e f отреагировали на его слова, написав, что переговоры тем не менее “продолжаются”.

Журналист Антон Красовский в своем микроблоге высказался о вероятной сделке:

Наконец-то стал понятен замысел Потанина. Купив Авито, Окко, Яндекс, Юникредитбанк, Уралсиб, а также АвтоВАЗ, УАЗ, конюшни на ипподроме в городе Серпухов и теперь вот Forbes, Потанин решил создать новую супер корпорацию, которую, конечно же, сразу передаст в руки всем широко известным, но анонимным бенефициарам, близким к сами знаете кому.

“Антиглянец” заметил, что “в нашей абсурдной реальности” эта версия звучит вполне “правдоподобно”.

И тем не менее, другие источники клянутся, что Потанин не может купить Forbes по одной простой причине — американцы готовы согласовать его продажу только бизнесмену, который не находится ни под какими санкциями. А Владимир Олегович — под канадскими, как минимум. Может, конечно, на какого-то близкого к нему человека оформить сделку,

— предположили авторы канала.

Они посоветовали обратиться к Потанину и бывшему главному редактору Vogue Ксении Соловьевой, которая в недавнем интервью Катерине Гордеевой сообщила, что работает над концепцией нового проекта и встречаемся с инвесторами.

Ксения Соловьева

О медиа, на которое ищет инвестора Ксения Соловьева (Ксения, не хотите присмотреться к Потанину? Микроменеджментом человек точно проект не убьет): в команде Ольга Дунина, экс-директор моды Vogue, а также заслуженный директор по рекламе РФ Елена Рунг,

— поделился инсайдом “Антиглянец”.

Однако телеграм-канал “Героиня Татлера” предложил другое решение.

Насчет того, что Владимир Потанин не способен убить медиа микроменеджментом — это прям глубочайшее заблуждение. Так что, Ксения Соловьева, не ходите к нему. Лучше к [Олегу] Дерипаске идите, он сейчас в таком странном эмоциональном состоянии, что может и дать.

Ранее в апреле “Интеррос” Потанина объявил о покупке у семьи Олега Тинькова 35% в TCS Group.

Напомним, что российский Forbes с июня временно приостановил выпуск бумажной версии журнала в связи с уходом рекламодателей и удорожанием производства. Озман уверяет, что решение не связано с требованиями головного офиса Forbes или лицензией на выпуск издания.