В телеграм-каналах обсуждают “проплаченных” участников Московской недели моды

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Показ IGOR GULYAEV

На днях Московская неделя моды, которая будет проходить при поддержке Правительства Москвы с 20 по 26 июня, анонсировала расписание — в программе значатся 69 показов коллекций дизайнеров из разных городов России. Также в событии примут участие российские фэшн-блогеры, байеры и другие профессионалы индустрии. Основной площадкой станет парк “Зарядье”.

Еще не состоявшееся масштабное мероприятие и его участников вот уже несколько дней обсуждают в телеграм-каналах. Острую дискуссию спровоцировала публикация в телеграм-канале “MUR” о том, что часть дизайнеров проплачены и что на мероприятии будет задействована символика военной спецоперации на Украине.

Узнала тут, что на “Первой Московской неделе моды” в парке Зарядье маршировать дизайнеры будут с вывесками Z. Плюс несколько урапатриотических паблик-токов. К слову, часть дизайнеров-участников мне действительно импонируют. А часть просто проплачены, как того требуют собянинские мероприятия: Игорь Гуляев, несчастный Слава Зайцев, имя которого используют уже все кому не лень,

— написала автор канала, журналистка Мадонна Мур.

На пост одним из первых отреагировал телеграм-канал “Героиня Татлера”.

Героине очень нравится, как некоторые каналы могут так спокойно торговать своим именем и весом в индустрии. Удивительное дело — вот пытается город сделать что-то хорошее, сотни дизайнеров поддержать — вчера опубликовали расписание только показов (!) на сотню наименований, а там еще маркеты, шоурум. Героиня должна расстроить админа как бы фэшн-канала — мероприятиям таких огромных масштабов непроверенный пост в телеграме погоды не сделает, зато нежные творческие бренды-участники могут испугаться, наверное, в этом и был смысл вброса. Про мэра умолчу, хотя тут очевидно, зачем и почем такое делается, и мода тут совсем ни при чем.

Героиня поняла бы, если информация была бы проверенной — но фактчекинг покинул чат. Никаких маршей с вывесками Z на мероприятии не планируется. Как и “урапатриотических паблик-токов” — не считать же таковыми тему поддержки российских дизайнеров? Коллегам по цеху хочется посоветовать фильтровать все же вбросы, а читателям — не верить разным “инсайтам”, идущим от неизвестных источников. Героиня ждет старта мероприятия, прежде чем делать выводы. Собрать такую огромную махину за 2 месяца — задача не из простых. А о дизайнерах хочется судить по их работе, а не по публикациям каналов, которые кроме Зайцева и Гуляева никого и не знают.

В ответ Мадонна Мур заявила, что своим именем она не торговала, а освещать неделю моды отказалась принципиально.

За Московскую неделю моды мне никто не платил. Хотя очень рвалась отсчитать кэш сама же Московская неделя моды. Да и не только деньги. А дизайнеров из списка я, например, с удовольствием и так поддержу, если они сделают достойные показы. Независимо от того, на какой площадке выходят. Ну и буду рада, если задуманные вывески отменят.

Вот вам все карты: 1. Мне сразу предложили быть в экспертном жюри, на почте лежит приглашение — я отказалась 2. Мне предложили быть информационным партнером с отстроенным брендированным павильоном — я отказалась 3. Мне предложили рекламировать — я отказалась. При этом нигде не афишировала свое “фи”. Дабы не подставлять дизайнеров, которые согласились участвовать. Просто у талантливых ребят нет другой площадки для презентации сейчас, и это тоже правда. И я даже думала освещать эти показы, независимо от моего отношения к происходящему (в отличии от некоторых коллег — бесплатно). Но понятно, рыба гниет с головы. И поддерживать этот фарс даже одной буквочкой не хочу.

Показ Валентина Юдашкина

На обсуждение обратил внимание российский политический деятель Сергей Карнаухов.

20 июня стартует Московская неделя моды. Проходит она под патронатом Мэра Москвы Сергея Собянина. Мероприятие будет грандиозное для этой сферы. У меня нет инсайтов, я просто это знаю: события Московской недели моды охватят весь город. <…> Ожидаемо, что такой грандиозный манифест российского дизайна привлек внимание национал-предателей: им мед не сладок, свет не ярок, сон их не крепок, пока в Москве проходит такая неделя моды.

Одна такая неспящая в Москве — гражданка Мадонна Дуняева, ведущая тг-канала про моду MUR, вероятно, обратила внимание на то, что программу показов в парке Зарядье, да и всей недели моды открывает Лена Карнаухова, настоящая патриотка России и, скажу вам по секрету, коллекционерка портретов В. Путина. Дуняева тут же придумала “слив”: “Узнала тут, что в парке Зарядье маршировать дизайнеры будут с вывесками Z”, и дизайнеры проплачены, “как того требуют собянинские мероприятия”. Лена Карнаухова как участница недели моды, прошедшая отбор экспертного совета, заинтересовалась этим заявлением: где раздают вывески и как получить “проплату”? Увы, это оказалось фейком.

Журналист Владимир Соловьев сделал репост публикации Сергея Карнаухова в своем телеграм-канале, на что сразу обратили внимание другие блогеры.

Какой позор. И какое признание. Вот только отработка была зря. Аудитория Мур не читает Соловьева и прочий прикорм, так что бюджетные денежки потрачены в холостую,

— написала журналистка Дарья Насонова.

Ну что, теперь политика пришла и в моду за Мур. Все очень просто: любую организацию характеризует не сама ошибка, а реакция на ошибку. Поэтому про устроителей недели моды в Москве теперь правда все понятно. <…> За единственный мой негативный пост меня заказали сетке, потратив на это миллионы рублей. Так аудитория Владимира Соловьева, Карнаухова и всей этой параллельной реальности узнала, кто такая Мадонна и Мур. Жаль в этой тусовке испачкалась Героиня Татлера еще.

— прокомментировала слова Карнаухова сама Мадонна Мур.

Когда я увидел список экспертного совета, то расстроился, т. к. там среди модных вурдалаков и главредов несуществующих изданий (e.g. L’Officiel) обнаружились приличные коллеги по цеху и даже друзья. Подробно рассмотрев список одних только показов, я считаю, что самым справедливым было бы заставить их отсмотреть шоу всех “отобранных” ими дизайнеров. Прямо начиная с шоу со звездами от Лены Карнауховой и заканчивая Игорем Гуляевым. Прямо из первого ряда, на который их комфортно усадит Соловьев, Был бы дивный сюжет в духе Дантовской “Божественной комедии”.

— высказались в телеграм-канале “Сорока-барокко”.

Тоже была удивлена, увидев там некоторые имена, особенно людей с которыми мы раньше встречались на митингах, но, видимо, у этой кормушки им теперь сытнее и выгоднее,

— написали в телеграм-канале Good morning, Karl!