в Telegram активизировались мошенники, предлагающие ответы на экзамены ЕГЭ и ОГЭ

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Согласно данным платформы «Тинькофф защита», которая является частью экосистемы «Тинькофф», в России набирает популярность новый вид мошенничества в Telegram.





Желающим предлагают купить ответы для экзаменов ЕГЭ и ОГЭ, но, само собой, после перевода денег никто никаких ответов не получает.

Накануне школьных госэкзаменов злоумышленники массово создают Telegram-каналы, в которых предлагают учащимся купить ответы на тесты ЕГЭ. О том, что мошенники используют новую схему, рассказали два клиента «Тинькофф», они перевели 800 рублей по указанным в Telegram-каналах реквизитам, чтобы купить ответы на тесты, но услугу так и не получили

Согласно данным платформы, только в Telegram было обнаружено более 30 каналов, предлагающих такие услуги. Более того, суммарное количество пользователей этих каналов превышает 1,5 млн человек. А из-за особенностей мессенджера (и других подобных ПО тоже) участники каналов не имеют ни малейшего понятия о том, обманут их или нет.