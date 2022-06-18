«В течение года стоимость электромобилей будет эквивалентна стоимости автомобилей с ДВС». Индия активно продвигает электрификацию авто

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Электромобили на индийском рынке будут стоить на уровне машин с ДВС уже через год. Об этом заявил министр автомобильного транспорта и автомобильных дорог Нитин Гадкари (Nitin Gadkari).





В течение одного года стоимость электромобилей будет эквивалентна стоимости автомобилей с бензиновым двигателем в стране, и мы сэкономим деньги, потраченные на ископаемое топливо

Источник также говорит о государственных субсидиях при покупке электрического транспорта. Правда, упоминает только двухколёсные транспортные средства, но, возможно, это ошибка автор. Так или иначе, наибольшие субсидии в штате Дели — 30 000 рупий. В Махараштре это 25 000 рупий. Ряд других штатов предлагает субсидии в размере от 5000 до 20 000 рупий.

Также Гадкари рассказал, что собирается ввести закон, по которому человек, отправивший фотографии неправильно припаркованного автомобиля, получит 500 рупий, если общая сумма штрафа составит от 1000 рупий.

Кроме того, государство продвигает и другие альтернативы бензину и дизелю. В частности, этанол, получаемый из растительных отходов.