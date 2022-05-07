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    В Театре имени Вахтангова озвучили причину увольнения Туминаса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Театре имени Вахтангова озвучили причину увольнения Туминаса

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    Genrietta Peryan/Global Look Press

    Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок объяснил увольнение режиссера Римаса Туминаса. Культурный деятель назвал этот поступок вынужденным.

    Крок рассказал о причинах увольнения режиссера в письме к сотрудникам. Директор культурного учреждения заявил, что новый сезон стал весьма трагическим для театра. Кроме того, Крок добавил, что поиск нового режиссера уже ведется.

    «Уверен, что вы все читаете, видите и знаете. Видели пресс-релиз, который есть и у нас на сайте, и на сайте Министерства культуры РФ. Да, к сожалению, мы были вынуждены принять такое решение», — говорится в письме Крока актерам, которое оказалось в распоряжении  телеканала «360»

    Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли Туминаса. Во время разговора, который они проводили от имени украинского министра культуры, худрук согласился поставить спектакль про Степана Бандеру. После этого режиссера уволили из Театра имени Вахтангова.

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