В Театре имени Вахтангова озвучили причину увольнения Туминаса

«Уверен, что вы все читаете, видите и знаете. Видели пресс-релиз, который есть и у нас на сайте, и на сайте Министерства культуры РФ. Да, к сожалению, мы были вынуждены принять такое решение», — говорится в письме Крока актерам, которое оказалось в распоряжении телеканала «360».