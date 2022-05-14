В Татарстане за 2 миллиарда рублей построят завод по производству материнских плат

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В России может появиться современный завод по производству материнских плат. Об этом заявил глава Минцифры республики Татарстан Айрат Хайруллин. Инвестиции в создание производства оцениваются в 2 миллиарда рублей.





Для предприятия могут выделить площадь в 200 тыс. квадратных метров в особой экономической зоне в Лаишевском районе на территории «Иннополиса». Ожидается, что на первом этапе завод сможет производить до 300 тысяч материнских плат в год, а в дальнейшем можно будет нарастить объем производства до 1 миллиона изделий. По словам Айрата Хайруллина, проект, разрабатываемый совместно с компанией International Computers Limited, уже обсуждался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

ICL — одна из крупнейших российских IТ-компаний, которая находится в Казани. Организация предоставляет весь спектр IТ-услуг, проектов, решений и продуктов. Компания была основана как совместное предприятие в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем и британской компанией International Computers Limited (ICL).