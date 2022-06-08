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В Тамбовской области возбудили дело по факту убийства «сахарного короля» Юрия Хохлова

В Тамбовской области возбудили дело по факту убийства «сахарного короля» Юрия Хохлова
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства учредителя ООО «Воронежсахар» Юрия Хохлова в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Предпринимателя расстрелял его давний конкурент. Злоумышленник поджидал «сахарного короля» на поле в Пичаевском районе, куда Хохлов прибыл для стандартной проверки. Преступник открыл огонь и смертельно ранил оппонента. После этого он скрылся с места и свел счеты с жизнью.

Мотивом для совершения убийства мог стать длительный конфликт из-за земельного участка. Стражи порядка разбираются в случившемся.

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