В Тамбовской области возбудили дело по факту убийства «сахарного короля» Юрия Хохлова

Предпринимателя расстрелял его давний конкурент. Злоумышленник поджидал «сахарного короля» на поле в Пичаевском районе, куда Хохлов прибыл для стандартной проверки. Преступник открыл огонь и смертельно ранил оппонента. После этого он скрылся с места и свел счеты с жизнью.