“В свои 10 лет круче всех”: фанаты в восторге от дочери Бейонсе и Джей-Зи

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Джей-Зи с дочерью Блу Айви

В сети обсуждают появление 10-летней Блу Айви, дочери Бейонсе и Джей-Зи, на баскетбольном матче вместе с отцом. Особенно поклонникам понравился попавший на видео момент, когда рэпер улыбается в камеру, обнимая дочку и целуя ее в щеку, а та выворачивается из его объятий.

Она не смущена, просто говорит то, что точно сказала бы и моя дочка: “Пап! Мои волосы!”

— догадалась пользователь @kanova в твиттере.

Джей-Зи для нас: рэп-легенда всех времен.

Джей-Зи для Блу Айви: отец, которого стесняешься,

— написал в твиттере @Phil_Lewis_.

Блу Айви всего 10 лет, а она уже круче, чем мне когда-либо удавалось быть в моей жизни,

— пишет комментатор под ником @JunoJones7.

Кроме “крутости” пользователи соцсетей отмечают, разумеется, и сходство девочки с Бейонсе — не только внешнее, но и похожие манеры и мимику.

Характер и выражение лица как у Бейонсе, мне так это нравится!

— написала поклонница с ником @thePLAINESTjane.

Каждое новое появление Блу Айви вызывает активные обсуждения в комментариях, например, в январе фанаты говорили о том, как повзрослела дочь звездной пары, когда ее фотографию в честь дня рождения внучки опубликовала бабушка, мама Бейонсе Тина Лоусон.



Блу Айви