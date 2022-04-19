В свежем обновлении Nintendo Switch обнаружены незадокументированные новшества

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Японская компания Nintendo выпустила обновление программного обеспечения для своей игровой приставки Nintendo Switch.





Согласно официальной заметке к релизу, апдейт под номером 4.1.1 приносит «общие улучшения стабильности системы для повышения удобства работы пользователя».

Однако энтузиасты обнаружили, что на самом деле системное обновление содержит ещё несколько незадокументированных изменений. По данным источника, на приставке был обновлен встроенный веб-браузер, а также список нежелательных слов.

Проверить текущую версию системы и при необходимости вручную запустить обновление можно в меню системных настроек.