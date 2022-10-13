В Свердловской области полицейские спасли ребенка, у которого случился приступ

Как пояснили в ведомстве, наряд ДПС во время патрулирования пришел на помощь семье, которая на автомобиле «Лада-Ларгус ехала по автотрассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». Оказалось, что 15-летний ребенок, находившийся в салоне машины, потерял сознание, сообщает «УралПолит.Ru».