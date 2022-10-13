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В Свердловской области полицейские спасли ребенка, у которого случился приступ

Труп 38-летнего мужчины нашли во дворе жилого дома в Ленинском районе Екатеринбурга
Федеральное агентство новостей

В УМВД России по Свердловской области рассказали о благородном поступке сотрудников местного ГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, наряд ДПС во время патрулирования пришел на помощь семье, которая на автомобиле «Лада-Ларгус ехала по автотрассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». Оказалось, что 15-летний ребенок, находившийся в салоне машины, потерял сознание, сообщает «УралПолит.Ru».

Автоинспекторы с включенными спецсигналами сопроводили «Ладу» до ближайшего города и обеспечили прием больного в клинике. Подростку была оказана качественная медпомощь.

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