В Свердловской области полицейские спасли ребенка, у которого случился приступ

В УМВД России по Свердловской области рассказали о благородном поступке сотрудников местного ГИБДД.
Как пояснили в ведомстве, наряд ДПС во время патрулирования пришел на помощь семье, которая на автомобиле «Лада-Ларгус ехала по автотрассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». Оказалось, что 15-летний ребенок, находившийся в салоне машины, потерял сознание, сообщает «УралПолит.Ru».
Автоинспекторы с включенными спецсигналами сопроводили «Ладу» до ближайшего города и обеспечили прием больного в клинике. Подростку была оказана качественная медпомощь.