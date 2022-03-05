В стране НАТО атаковали представителей власти и сорвали европейский флаг, установив российский

В Болгарии представителей власти забросали снежками под крики «Предатели!» и «НАТО, вон!» на торжественной церемонии национального праздника — 3 марта на пике Шипка.



В Болгарии 3 марта празднуют День Освобождения. В этот день в 1878 году в Сан-Стефано был подписан договор между Россией и Османской империей. От России договор подписывал граф Игнатьев. Сан-Стефанский договор превратил Болгарию в крупнейшую страну на Балканах.

В этом году на торжественном мероприятии возгласами «В отставку» были встречены премьер-министр Кирилл Петков, спикер Национального собрания (НС) Никола Минчев, вице-премьер Даниэль Лорер и депутаты от партии «Продолжаем перемены».

В премьер-министра Кирилла Петкова полетели снежки. Европейский флаг с постамента рядом с болгарским был сорван, а на его место водружён российский триколор. Смелого участника акции после этого оттеснили полицейские.

Болгары пишут, что впервые на Шипке появились металлические заборы, которыми прибывших на церемонию горожан отделили от официальных гостей и представителей власти. Кроме того, на место торжества были стянуты внушительные силы полиции.

Выступление спикера НС было сорвано криками и улюлюканьем, когда он заговорил о героизме добровольцев, отдавших свои жизни за свободу, подчеркивая их роль, а не иностранных воинов.

«На этом месте мы чтим память и мировой подвиг добровольцев, что доказывает величие болгарского народа”, — заявил спикер парламента.

“Война далеко отсюда”, — сказал Никола Минчев, и толпа разразилась новыми гневными выкриками.

Премьер-министр Кирилл Петков призвал было “не разделяться”, но этим ещё больше возмутил присутствовавших: “Болгарии пора сказать — Болгария едина. Тот, кто сегодня, в национальный праздник, хочет произвести разделение, не работает в интересах нашей страны. Пора сказать, что Болгария превыше всего. С праздником, болгары!” — сказал Кирилл Петков, и услышал в ответ ещё более громкий крик осуждения. Снова последовали лозунги «Предатель» и «НАТО, вон».

Отмечается, что на мероприятии люди присутствовали с болгарскими флагами, но было и несколько человек с российскими флагами.

Крики стихли только под прозвучавший гимн, во время минуты молчания в память о павших, культурной программы и заупокойной молитвы в память о воинах, положивших свои жизни на вершине.

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