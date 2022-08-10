В стиле барбикор: Хайди Клум и София Вергара представили новый сезон шоу “В Америке есть таланты”

София Вергара и Хайди Клум

Супермодель Хайди Клум и актриса София Вергара вместе вышли на красную дорожку на премьере 17-го сезона шоу “В Америке есть таланты”, которая прошла накануне в отеле Sheraton Pasadena в Пасадене (штат Калифорния). Звезды, которые являются членами жюри шоу, вместе позировали на дорожке.

Для выхода в свет обе выбрали наряды модного сейчас розового цвета — тренд на барбикор по-прежнему на пике популярности.

Хайди Клум выбрала мини-платье, которое дополнила босоножками на шпильке. 49-летняя супермодель часто демонстрирует подтянутую фигуру в мини-платьях, а ранее она опубликовала в инстаграме* фотографии без одежды.



Хайди Клум

София Вергара и Хайди Клум

Вергара появилась в облегающем розовом платье с белым верхом, расшитом стразами, ее образ дополнили серебристые босоножки.

Шоу “В Америке есть таланты” выходит на телеканале NBC. В нем выступают музыканты, танцоры, комики и другие артисты, а главный приз составляет 1 млн долларов.

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