В Starlink обошли российские системы глушения спутниковой связи одной строкой кода

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На конференции C4ISRNET глава отдела радиоэлектронной борьбы офиса министерства обороны США Дэйв Тремпер (Dave Tremper) рассказал, как Starlink удалось пробиться через российские «глушилки». Оказалось, чтобы эффективно противостоять традиционным средствам РЭБ, достаточно было добавить в систему Starlink всего лишь одну строку кода.





«На следующий день [после того, как в СМИ появились данные о попытках глушения сервиса], Starlink добавил строку кода и исправил ее», — сказал Тремпер. — «И вдруг эта [атака] перестала быть эффективной. С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика… и то, как они это сделали, меня поразило».

Напомним, 26 февраля Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров попросил Илона Маска включить сервис Starlink на территории Украины, и Маск быстро откликнулся. Уже через неделю в страну доставили первые 500 комплектов доступа в Сеть с бесплатной прошивкой. На данный момент, по словам Михаила Фёдорова, на Украине работает уже более 10 тысяч «тарелок» Starlink. Судя по всему, у России на данный момент нет эффективного средства радиоэлектронной борьбы со Starlink.