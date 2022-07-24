В США заявили о «растущей опасности» со стороны ВС Китая

Вооруженные силы КНР за последние несколько лет стали агрессивнее и теперь представляют большую угрозу для национальной безопасности США. Об этом заявил американский генерал Марк Милли.
Во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион он отметил, что активность китайских боевых самолетов и кораблей в Тихом океане увеличилась.
«Китайские вооруженные силы хотят расширить свое влияние на всей территории Тихоокеанского региона. Это имеет потенциальные последствия, и они не будут благоприятными для наших союзников и партнеров», — заявил генерал.
По словам Милли, есть большая вероятность вторжения Китая на Тайвань, и такая перспектива также вызывает беспокойство в Белом доме.
Ранее Милли потребовал ограничить доступ китайских военных к информации ВС США о полетах экипажей китайских боевых самолетов и маневрах кораблей в непосредственной близости от американских военных баз по всему миру.