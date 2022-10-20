В США указали, куда полетят ядерные ракеты РФ в случае конфликта

Американские СМИ продолжают запугивать читателей и разгонять миф о том, что Россия якобы готова применить ядерное оружие на Украине, что может привести к масштабному конфликту между РФ и странами НАТО.
Обозреватели «Центральной службы новостей» сделали обзор публикаций западной прессы и привели любопытные выдержки. Некоторые считают, что американские власти в первую очередь думают не о помощи Украине, а о том, как обеспечить безопасность самих США от ядерного удара.
По мнению экспертов, удары будут наноситься не по крупным городам, тактика применения ядерного оружия будет совершенно другой.
«Россия не станет наносить удары по Нью-Йорку или Лос-Анджелесу. Ядерный удар РФ по США будет направлен на ликвидацию ядерной инфраструктуры Америки до того, как она успеет произвести ответные запуски», — цитирует ЦСН американскую прессу.
Считается, что под удар попадут цели в Монтане, Северной Дакоте и Вайоминге. Там находятся базы ВВС США, на которых располагаются межконтинентальные баллистические ракеты. Другими целями станут американсике стратегические субмарины и бомбардировщики, центры управления и контроля.
Отмечалось, что под ударом могут оказаться Пентагон, авиабаза Хилл, база подлодок ВМС США Китсап и военно-морская радиостанция Джим-Крик: все эти объекты входят в американскую ядерную инфраструктуру.
В заключение авторы отметили, что в ядерном конфликте не может быть победителей, а потому политикам и военным не следует провоцировать «ядерный армагеддон» и обуздать провокационную риторику.