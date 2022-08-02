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В США сообщили о задействованном на Украине российском «вооружении будущего»

В США сообщили о задействованном на Украине российском «вооружении будущего»
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы России задействовали в рамках спецоперации по демилитаризации Украины не только свой стандартный арсенал, но и настоящее «оружие будущего», пишет Popular Mechanics.

Аналитики американского издания уверены, что по итогам украинской кампании появится целый спектр военных технологий, популярность которых значительно возрастет. В частности, эксперты обратили внимание на лазер, способный работать от обычного генератора.

«Лазер, работающий от дизельного генератора, имеет практически неограниченный боезапас и может быстро нацеливаться и уничтожать несколько угроз за считанные секунды», — говорится в статье.

Авторы также отметили средства радиоэлектронной борьбы и противорадиолокационные ракеты, которые стали «одним из основных преимуществ России перед Украиной».

Вооружение вс рф Россия спецоперация Украина
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