В США скончалась женщина, ставшая лицом детского питания Gerber

Энн Тернер Кук, ставшая лицом детского питания Gerber, скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщили в Gerber Products Company.
В 1928 году компания объявила конкурс, чтобы найти лицо для рекламы детского питания. Художница Дороти Хоуп Смит отправила простой эскиз, на котором была изображена маленькая Энн Тернер Кук — именно этот рисунок выбрали в качестве победителя.
Портрет стал таким популярным, что в 1931 году был оформлен как официальный торговый знак Gerber. Личность ребенка не раскрывалась на протяжении 40 лет.