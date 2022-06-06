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В США скончалась женщина, ставшая лицом детского питания Gerber

В США скончалась женщина, ставшая лицом детского питания Gerber
pexels.com

Энн Тернер Кук, ставшая лицом детского питания Gerber, скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщили в Gerber Products Company.

В 1928 году компания объявила конкурс, чтобы найти лицо для рекламы детского питания. Художница Дороти Хоуп Смит отправила простой эскиз, на котором была изображена маленькая Энн Тернер Кук — именно этот рисунок выбрали в качестве победителя.

Портрет стал таким популярным, что в 1931 году был оформлен как официальный торговый знак Gerber. Личность ребенка не раскрывалась на протяжении 40 лет.

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