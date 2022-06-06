В США скончалась женщина, ставшая лицом детского питания Gerber

В 1928 году компания объявила конкурс, чтобы найти лицо для рекламы детского питания. Художница Дороти Хоуп Смит отправила простой эскиз, на котором была изображена маленькая Энн Тернер Кук — именно этот рисунок выбрали в качестве победителя.