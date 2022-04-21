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    В США разрешат украинским беженцам оставаться в стране до двух лет

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В США разрешат украинским беженцам оставаться в стране до двух лет

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    Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look Press

    Министерство внутренней безопасности США сообщило, что
    власти разрешат украинским беженцам пребывать в стране до двух лет, если в
    Соединенных Штатах найдется лицо, готовое оказывать им финансовую поддержку, и
    при соблюдении ряда других условий.

    Ранее сообщалось, что сотни вынужденных переселенцев из
    Украины ежедневно прибывают в Берлин. Социальные работники в Германии начали
    выселять афганских беженцев из квартир, чтобы предоставить жилье прибывшим.

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