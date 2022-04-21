В США разрешат украинским беженцам оставаться в стране до двух лет

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Министерство внутренней безопасности США сообщило, что
власти разрешат украинским беженцам пребывать в стране до двух лет, если в
Соединенных Штатах найдется лицо, готовое оказывать им финансовую поддержку, и
при соблюдении ряда других условий.
Ранее сообщалось, что сотни вынужденных переселенцев из
Украины ежедневно прибывают в Берлин. Социальные работники в Германии начали
выселять афганских беженцев из квартир, чтобы предоставить жилье прибывшим.
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