В США рассказали об укреплении Черноморского флота РФ уникальным оружием

Россия испытывает в Черном море уникальное оружие. Как сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание The Drive, речь идет о единственной в своем роде подводной лодке «Алроса».
Совсем недавно субмарина прошла комплексную модернизацию, обновив вооружение и другие системы. В данный момент «Алроса» проходит ходовые испытания.
Обозреватель The Drive Томас Ньюдик напомнил об уникальности подлодки — это единственная подлодка, в качестве силового агрегата которой установлен водометный движитель.
«Водометы имеют ряд преимуществ перед гребными винтами, прежде всего способностью развивать более высокие скорости без шумной кавитации», — отметил эксперт.
В The Drive не исключили, что после испытаний «Алроса» присоединится к спецоперации ВС РФ, в которой уже задействованы несколько подлодок Черноморского флота.