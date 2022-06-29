Новости0

В США рассказали об укреплении Черноморского флота РФ уникальным оружием

В США рассказали об укреплении Черноморского флота РФ уникальным оружием
MOD Russia/via Globallookpress.com

Россия испытывает в Черном море уникальное оружие. Как сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание The Drive, речь идет о единственной в своем роде подводной лодке «Алроса».

Совсем недавно субмарина прошла комплексную модернизацию, обновив вооружение и другие системы. В данный момент «Алроса» проходит ходовые испытания.

Обозреватель The Drive Томас Ньюдик напомнил об уникальности подлодки — это единственная подлодка, в качестве силового агрегата которой установлен водометный движитель.

«Водометы имеют ряд преимуществ перед гребными винтами, прежде всего способностью развивать более высокие скорости без шумной кавитации», — отметил эксперт.

В The Drive не исключили, что после испытаний «Алроса» присоединится к спецоперации ВС РФ, в которой уже задействованы несколько подлодок Черноморского флота.

алроса подлодка черноморский флот
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.