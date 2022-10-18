В США рассказали, как Пентагон «субсидировал» разработку гиперзвукового оружия в Китае

Министерство обороны США фактически помогало Китаю создавать собственное вооружение нового поколения, сообщает The Washington Post.
По информации журналистов, сейчас над разработкой гиперзвукового оружия в КНР работают специалисты, которые приобретали специализированные технологии в Соединенных Штатах. Некоторые инженеры даже находятся в черных списках американских экспортеров.
Более того, среди компаний, сотрудничавших с китайской стороной, значатся и подрядчики Пентагона, получавшие правительственные гранты на создание передовых систем. Таким образом ведомство, фактически, субсидировало военные достижения Пекина, заключили в издании.