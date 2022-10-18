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В США рассказали, как Пентагон «субсидировал» разработку гиперзвукового оружия в Китае

В Пентагоне объяснили полет самолета ВМС США над местом ЧП с «Северными потоками»
wikipedia.org | David B. Gleason from Chicago, IL – The Pentagon/CC BY-SA 2.0

Министерство обороны США фактически помогало Китаю создавать собственное вооружение нового поколения, сообщает The Washington Post.

По информации журналистов, сейчас над разработкой гиперзвукового оружия в КНР работают специалисты, которые приобретали специализированные технологии в Соединенных Штатах. Некоторые инженеры даже находятся в черных списках американских экспортеров.

Более того, среди компаний, сотрудничавших с китайской стороной, значатся и подрядчики Пентагона, получавшие правительственные гранты на создание передовых систем. Таким образом ведомство, фактически, субсидировало военные достижения Пекина, заключили в издании.

Вооружение Китай Пентагон США
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