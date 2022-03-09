В США раскрыли свою цель на Украине

В США раскрыли свою цель на Украине События в мире
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В Вашингтоне назвали конечную цель США на Украине.

Выступая перед сенаторами в конгрессе США заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд заявила, что американская администрация в качестве конечной цели происходящего на Украине видит “стратегическое поражение России и ее президента Владимира Путина”.

 С нашей точки зрения, конечная цель заключается в стратегическом поражении Путина, — заявила Нуланд.

Кроме того, она признала озабоченность Вашингтона тем, что некие “объекты биологических исследований”, проводимых на Украине могут попасть в руки российских военных. Тем самым замгоссекретаря подтвердила заявление Минобороны России о том, что США имеют биологические лаборатории на украинской территории и ведут в них секретные разработки.

 
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