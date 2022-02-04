В США раскрыли, как Россия может вмиг обезоружить Украину

Американский журнал Forbes, следуя русофобской риторике властей США, продолжил нагнетать истерию вокруг Украины и мифической угрозы «российского вторжения». Аналитики издания заявили, что в арсенале России имеется подход, который может в короткие сроки обезоружить ВСУ фактически без единого выстрела.

Как следует из умозаключений, представленных на страницах Forbes, речь идет о методах ведения психологической войны, благодаря которым Россия якобы способна не только деморализовать ВСУ и заставить их отказаться от участия в возможном противостоянии, но и заставить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на серьезные уступки.

Автор соответствующего материала призвал западных политиков серьезно отнестись к требованию Кремля о прекращении расширения НАТО на Восток, дабы не допустить начала военного конфликта между Киевом и Москвой. Прогнозируя развитие событий в случае реализации худшего сценария, в Forbes заявили, что российская армия в короткие сроки займет ведущие позиции в воздушном пространстве, не обойдется без удара со стороны хакеров, главными целями которых якобы станут порталы госструктур и соцсети.

Самым опасным и парализующим Украину шагом России может стать применение психологических методов, уверены американские специалисты. В этой ситуации украинские граждане останутся без воли к сопротивлению.

«Полевые командиры ВСУ решат, что их положение является безнадежным. Устрашенные таким образом украинцы внушат сам себе, что у них имеется лишь два варианта: сдаться в плен или застрелиться», – заключили в Forbes.

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