В США признались, что требование Зеленского к Евросоюзу невыполнимо

Также отмечается, что Евросоюз не является благотворительной организацией — вопрос об ускоренном принятии Украины с поблажками вызывает споры не только внутри ЕС, но и в США. Против исключений для Украины также выступила Финляндия, а в Нидерландах констатировали, что в ближайшее время у украинской стороны практически нет шансов на статус кандидата в ЕС.