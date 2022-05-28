В США признались, что требование Зеленского к Евросоюзу невыполнимо

Киевские власти обратились к Евросоюзу с требованием как можно быстрее принять Украину в состав Евросоюза, используя «новую специальную схему». Как отметили обозреватели американского издания The American Conservative, такой процедуры просто не существует.
«Специального порядка приема в ЕС не существует. Стоит заметить, что Киев итак за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие страны, как Босния и Герцеговина, Финляндия, Австрия и Швеция потратили около трех лет», — подчеркивают обозреватели издания.
Также отмечается, что Евросоюз не является благотворительной организацией — вопрос об ускоренном принятии Украины с поблажками вызывает споры не только внутри ЕС, но и в США. Против исключений для Украины также выступила Финляндия, а в Нидерландах констатировали, что в ближайшее время у украинской стороны практически нет шансов на статус кандидата в ЕС.