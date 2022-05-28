В США представлен законопроект, который запретит Google и Apple принимать к оплате китайский цифровой юань

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Сенаторы Том Коттон (Tom Cotton), Марко Рубио (Marco Rubio) и Майк Браун (Mike Braun) 26 мая представили «Закон о защите американцев от авторитарных цифровых валют» с целью сдерживания влияния Китая на территории США.





Законопроект направлен на то, чтобы запретить американским компаниям, таким как Google и Apple, размещать в своих магазинах приложений приложения, которые поддерживали бы или позволяли использовать китайский цифровой юань, также известный как e-CNY.

«Коммунистическая партия Китая будет использовать свою цифровую валюту для контроля и слежки за всеми, кто ее использует», — говорится в заявлении Коттона. «Мы не можем дать Китаю такой шанс — Соединенные Штаты должны отвергнуть попытку Китая подорвать нашу экономику на самом базовом уровне».

Цифровой юань, предназначенный для замены физических монет и банкнот, отличается от криптовалют, таких как Биткойн или Ethereum тем, что контролируется государством и выпускается центральным банком страны.

Китай настаивает на более широком использовании своей цифровой валюты внутри страны. В начале января 2022 года крупнейшее в Китае приложение для обмена сообщениями WeChat, принадлежащее Tencent, начало поддерживать цифровой юань.

e-CNY также появился на зимних Олимпийских играх в Пекине в начале этого года, где он участвовал в международном испытании среди иностранцев и спортсменов.

Тогда же, сторонник внедрения криптовалют на территории США, сенатор Патрик Джозеф «Пэт» Туми (Patrick Joseph «Pat» Toomey) предупредил американских политиков, чтобы они внимательно следили за потенциалом цифрового юаня для обхода санкций США и облегчения незаконных денежных потоков.