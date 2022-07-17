В США предложили увеличить скорость кабельного интернета — впервые за 7 лет и сразу в 4 раза

В 2015 году Федеральная комиссия по связи США (FCC) утвердила стандарт широкополосной связи на уровне 25 Мбит/сек. Тогда этого казалось достаточно, но за минувшие 7 лет ситуация изменилась. Глава C Джессика Розенворсель предложила увеличить стандарт скорости для кабельного подключения до 100 Мбит/сек.





Ведомство полагает, что скорость до 100 Мбит/сек должна быть доступна при скачивании. При загрузке — до 20 Мбит/сек. Нынешний стандарт обеспечивает до 25 и 3 Мбит/сек соответственно, укладываясь в требования ADSL-технологии подключения. Как отмечается, рост скорости потребует строительства новых сетей.

Также госпожа Розенворсель отметила, что в будущем скорость может быть увеличена ещё больше. В какой-то момент показатели могут составить 1 Гбит/сек и 500 Мбит/сек на скачивание и загрузку, однако пока неясно, когда это станет возможным.

Пока что неясно, получит ли инициатива агентства правительственную поддержку, поскольку это потребует огромных инвестиций в развитие кабельных сетей.

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