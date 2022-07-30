В США посадили на землю все суперсовременные истребители пятого поколения F-35. У них проблемы с катапультируемыми креслами – прямо как у европейских истребителей Eurofighter и Tornado

Неделю назад в Германии и Великобритании ограничили полеты истребителей Eurofighter и Tornado (появилось подозрение на неисправность катапультируемых кресел), а сейчас с той же проблемой столкнулись в США. Точнее, выявили ее в апреле, но потребовалось более трех месяцев для того, чтобы посадить все F-35, имеющиеся в распоряжении ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты.





Приземлить все истребители (а у США сейчас 349 F-35 Lightning II) потребовалось для того, чтобы полностью разобраться с проблемой. Поначалу было мнение, что она носит изолированный характер, но расследование показало, что масштабы могут быть большими. Все из-за того, что имели место нарушения в процессе сборки кресел на производственной линии.

В чем же, собственно, проблема? Судя по всему – в пиропатроне. В картриджах пиропатронов самолётов F-35 не обнаружилось порошка магния, используемого для воспламенения и подрыва, а без этого система катапультирования попросту не сработает. Военные испытали 2700 патронов для катапультных кресел F-35 и обнаружили три отказа.

Интересно, что новость о проблемах с катапультируемыми креслами F-35 пришла практически параллельно с новостями об ажиотажном спросе на эти самолёты. Так, 35 самолётов купит Германия, 375 штук – Пентагон, и еще 24 хочет заказать Чехия.