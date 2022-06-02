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В США подтвердили, что страны НАТО не будут поставлять Украине истребители F-16

В США подтвердили, что страны НАТО не будут поставлять Украине истребители F-16
vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Современные западные истребители, вроде F-16, не будут поставляться Украине в рамках военной помощи, пишут СМИ.

Как сообщают обозреватели американского издания Air Force Magazine, ссылаясь на слова постоянного представителя США при НАТО Джулианн Смит, для нужд украинских вооруженных сил поставляется только необходимое в боевых действиях в реальном времени вооружение. В первую очередь Запад поставляет Киеву оборонительное оружие, боеприпасы и бронетехнику.

В то же время Смит также отметила, что Вашингтон и Брюссель находятся в постоянном контакте с представителями Киева по вопросам вооружений и другой помощи.

Вооружение НАТО США Украина
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