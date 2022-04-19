В США новый iPhone SE покупателям не особо интересен. Похоже, новинка продаётся хуже предшественника

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Согласно данным аналитиков Wave7, на которых ссылается источник, новый iPhone SE не пользуется каким-то особым спросом. Как минимум, если мы говорим о магазинах мобильных операторов в США.





Фирма опрашивает продавцов в магазинах операторов связи в США, чтобы получить представление о рынке. В своем последнем опросе 56% респондентов заявили, что спрос на iPhone SE в этом году слабее, чем на предыдущий iPhone SE, и только 8% сказали, что спрос выше. При этом, насколько велика разница, понять из такого опроса невозможно.

Однако есть и другие данные, намекающие на то, что и сама Apple не испытывает особого энтузиазма касательно продаж новинки. Дело в том, что новый iPhone SE нигде не рекламируется. Авторы отчёта отмечают, что ничего не знают ни о каком виде рекламы iPhone SE 2022.

При этом говорить о провале новинки точно ещё рано. Дело в том, что основные продажи iPhone SE приходятся на внешние рынки. Смартфон создан, чтобы за минимальную стоимость дать пользователям доступ к экосистеме Apple, и его относительно низкая цена играет главную роль именно в странах с не самым высоким уровнем дохода. К примеру, прогнозы говорят, что продажи iPhone SE в Индии вырастут в годовом выражении с 5,4 до 7,5 млн единиц.

Также отчёт включает и данные о смартфонах Google Pixel. В частности, сообщается, что линейка Pixel 6 тоже продаётся не очень хорошо. Оказывается, с новой линейкой Google пошла на хитрость. В сети Verizon она очень сильно подняла бонусы продавцам, предлагающим клиентам новые Pixel. Так делают многие, но Google якобы на этот раз предлагает очень большие бонусы. При этом за пределами сети Verizon продажи новинок минимальны.