В США не хватает 3 миллиардов долларов на выплату компенсаций местным провайдерам за отказ от оборудования Huawei и ZTE 

Федеральной комиссии по связи (FCC) США требуется еще в 3 миллиарда долларов для выплаты компенсаций американским провайдерам за отказ от телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE. Об этом агентство Reuters сообщило со ссылкой на письмо председателя FCC Джессики Роузенуорсел (Jessica Rosenworcel) Сенату США.





«Программа потребует $4,98 млрд, что отражает нехватку на данный момент $3,08 млрд», – сказано в письме. На данный момент Конгресс выделил FCC на упомянутые цели только $1,9 млрд, этого хватит на возмещение компаниям только 40% затрат.

В 2020 году действующий в то время президент США Дональд Трамп подписал одобренный до этого Конгрессом закон, который запрещает использование федеральных бюджетных средств на закупку оборудования у телекоммуникационных компаний, признанных угрозой национальной безопасности. Закон также предполагает выплату FCC компенсаций относительно мелким провайдерам за замену запрещенного оборудования. FCC ранее отнесла Huawei и ZTE к числу угроз для национальной безопасности США.