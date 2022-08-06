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В США назвали признаки подготовки польской армии к вооруженному противостоянию с ВС РФ

В США назвали признаки подготовки польской армии к вооруженному противостоянию с ВС РФ
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские власти готовят армию к вооруженному противостоянию с ВС РФ, сообщает 19FortyFive.

Аналитики американского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», назвали признаки милитаристских планов Варшавы. Так, отправив на Украину свою технику, она стала приобретать новое вооружение. В частности, планируется покупка более 1600 единиц южнокорейских бронемашин и порядка 50 истребителей FA-50.

С целью финансирования этой сделки польские власти намерены повысить до 3% ВВП военные расходы страны.

По мнению экспертов, подобные траты имеют под собой веские причины, а именно подготовку к вооруженному противостоянию с российской армией.

Вооружение вс рф Польша Россия
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