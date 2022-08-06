В США назвали признаки подготовки польской армии к вооруженному противостоянию с ВС РФ

Польские власти готовят армию к вооруженному противостоянию с ВС РФ, сообщает 19FortyFive.
Аналитики американского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», назвали признаки милитаристских планов Варшавы. Так, отправив на Украину свою технику, она стала приобретать новое вооружение. В частности, планируется покупка более 1600 единиц южнокорейских бронемашин и порядка 50 истребителей FA-50.
С целью финансирования этой сделки польские власти намерены повысить до 3% ВВП военные расходы страны.
По мнению экспертов, подобные траты имеют под собой веские причины, а именно подготовку к вооруженному противостоянию с российской армией.