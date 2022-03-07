В США назвали единственный способ избежать войны с Россией

В США назвали единственный способ избежать войны с Россией Инопресса
На чтение 1 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

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Судя по накалу страстей, Вашингтон уже стоит на пороге реального вступления в военный конфликт с Россией. Есть только один способ этого избежать.

К таким вывода пришли читатели издания Daily Mail US. Многие из них опасаются тех последствий, которые ждут мир при вмешательстве США в кризис на Украине.

– Видя принимаемые американским руководствам решения, все идет к реальному военному столкновению с Россией, однако расплачиваться за это придется европейцам, а не США. Необходимы мирные переговоры, — уверен Antoine.

Многие комментаторы согласны с выводом, что Вашингтон своими действиями приближает реальный военный конфликт. Читатели отмечают, что американцы уже “скучают” по прошлому президенту Дональду Трампу.

Как отметил комментатор с ником Jeff, единственным способом избежать войны можно, если в качестве переговорщика по ситуации с Украиной выступит Трамп.

– Для того, чтобы остановить это безумие, нужно Трампа назначить переговорщиком, — написал читатель, чье мнение поддержали множество других комментаторов.

 
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