В США начала работу биткойн-ферма на солнечных батареях

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Корпорация Aspen Creek Digital («ACDC») объявила о запуске в эксплуатацию её первого предприятия по добыче биткоинов. Речь идёт о высокопроизводительном вычислительном центре мощностью 6 МВт, оборудованном солнечной фермой мощностью 10 МВт.





Первым хостинг-клиентом предприятия стала компания Galaxy Digital.

«Недавняя волатильность рынка продемонстрировала важность нашей основной стратегии: контроль над мощностью как основной вклад в добычу биткойнов», — отметила генеральный директор ACDC Александра ДаКоста (Alexandra DaCosta).

ACDC использует майнеры поколения S19 для майнинга в дата-центре в Колорадо. Рядом с предприятием расположен научно-исследовательский и исполнительный центр общей площадью 75000 квадратных футов.

Вторым объектом ACDC станет дата-центр мощностью 30 МВт, способный разместить 10 000 майнеров ASIC. Этот центр обработки данных будет совмещён с солнечной электростанцией мощностью 87 МВт, которая будет введена в эксплуатацию этим летом.

Третий проект, над которым работает ACDC, — это дата-центр мощностью 150 МВт, который будет работать вместе с солнечной фермой мощностью 200 МВт.